Jens Sell

Strausberg (MOZ) Aus dem schon heftig diskutierten Bürgerzentrum in der Hegermühle wird nichts. Das vom Städtebauprogramm Soziale Stadt in Aussicht gestellte Fördergeld von über zehn Millionen Euro reicht nach aktuellen Planungen und Kostenschätzungen nur für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Am Annatal einschließlich eines Hortneubaus mit Mensa. Für weitergehende Investitionen nennt die jetzt von der Stadtplanung dem Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr vorgeschlagene Prioritätenliste die Herstellung der Außenanlagen für Schule und Hort sowie den Neubau einer Ein-Feld-Sporthalle und den Abriss der Alten. Erst dann könne man über den Bau eines Bürgerzentrums nachdenken, sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler in der Sitzung am Dienstagabend.

Kosten verdoppelt

Bezieht man den Bau des Bürgerhauses, wie im Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbes vorgesehen, mit ein, würden die Baukosten laut Schätzung vom April dieses Jahres bei 24,5 Millionen Euro liegen. Elke Stadeler: "Wir sind uns alle einig, dass die Sanierung der Schule mit der Erweiterung des Hortes und der Möglichkeit, dort Mittag zu essen, die erste Priorität hat." Dann müsse die Turnhalle neu gebaut werden, denn wer sie und ihre Sanitäranlagen einmal gesehen habe, wolle sie keinen Kindern mehr zumuten, ist sich die Bürgermeisterin sicher. "Ein Bürgerhaus wäre nett, aber das können wir uns nicht leisten." Man müsse einfach überlegen, ob die Prioritäten von vor fünf Jahren heute noch aktuell seien. Den speziell für den FC Herrensee gewünschten großen Sportplatz mit punktspieltauglichem Fußballfeld stellte sie in Frage.

Stadtverordneter Jens Knoblich (Zusammen für Strausberg) merkte an: "Vom Anliegen Soziale Stadt sind wir da aber meilenweit entfernt." Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Andreas Fuchs, regte an, ob man in der neuen Turnhalle eventuell multifunktionale Räume für Vereine nutzbar machen könne als Ersatz für das Bürgerhaus. Dazu sagte Kerstin Zimmermann vom Fachbereich Technische Dienste: "Die Turnhalle wird sicherlich von der Schule nachmittags nicht gebraucht." Das bisher von den Vereinen genutzte Bürgerhaus Domizil soll aufgehübscht werden. Es würden Mittel im Haushalt zur Mängelbeseitigung eingestellt, sagte Kerstin Zimmermann. Einen speziellen neuen Beschluss müssten die Stadtverordneten nicht zur Priorisierung fassen, hieß es auf die Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Bernd Sachse (Die Linke).

Finanzieller Rahmen fest

Auf die Frage von Jens Knoblich, ob man versucht habe, die Fördersumme zu erhöhen, um alle Vorhaben zu realisieren, sagte Stadtplaner Stefan Reinhardt: "Ja, aber ohne Erfolg. Das Projekt Soziale Stadt hat ja auch nicht nur mit dem Bauen zu tun, sondern auch mit der Stärkung des Zusammenhalts im Wohngebiet, wofür die Mittel bereitgestellt werden." Das 2015 beschlossene Umsetzungspaket bilde den finanziellen Rahmen. Mit der neuen Leiterin des Quartiersmanagements Hegermühle, Claudia Hoffmeister, wolle er weitere Alternativen suchen, sagte Reinhardt.

Die Kostensteigerung sei auf die Konkretisierung der Planung seit der ersten Prognose und auf die allgemeine Steigerung der Baukosten zurückzuführen, heißt es in der Information. Bürgermeisterin Stadeler führte, weil der sachkundige Bürger Florian Grube nachfragte, als Beispiele andere Investitionen der Stadt an: Beim Campus Am Wäldchen und bei der Schulsport- und Mehrzweckhalle in der Hegermühlenstraße seien die Kosten vergleichbar gestiegen. Bei der Sporthalle auf fast das Doppelte.