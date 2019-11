Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Asiatinnen sind fürsorglich und devot? Mit ihrer Performance "Miss Yellow and Me – I wanna be a musical" parodiert und unterwandert die Choreografin Olivia Hyunsin Kim solche und andere Klischees. Mit der Musical-Talentshow ist sie international unterwegs. In Eberswalde wurde sie dafür nun mit dem Amadeu-Antonio-Preis gewürdigt. Unter großem Beifall nahm die Choreografin den mit 3000 Euro dotierten Preis der Stadt Eberswalde und der Amadeu-Antonio-Stiftung am Dienstagabend im fast vollbesetzten Saal des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio entgegen.

Die beiden mit jeweils 1000 Euro dotierten zweiten Preise gingen an die "Black Superman Group" (BSMG) für ihr Album "Platz an der Sonne" sowie an Tamer Düzyol und Taudy Pathmanathan für ihren Gedichtband "Haymatlos."

Insgesamt waren den Veranstaltern zufolge für den Preis mehr als 260 Einreichungen aus den Bereichen Bildende Kunst, Theater, Literatur und Musik eingegangen. "60 Beiträge haben wir dann gesichtet", berichtet Gudrun Sailer. Die Bildhauerin saß mit in der zwölfköpfigen Jury und beurteilte neben Kulturamtsleiter Norman Reichelt und Augusto Jone Munjunga, dem Vorsitzenden des Afrikanischen Kulturvereins Palanca, die Werke auch aus Eberswalder Perspektive. "Wir haben einen Tag lang geschwitzt", sagt die Künstlerin. Ein Vergleich sei angesichts des fulminanten Bewerberpools immens schwer gewesen. "Die Nominierten hätten den Preis aber alle verdient."

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) erinnerte bei der Veranstaltung an die Geschichte des Preises, der 2015 anlässlich des 25. Todestages von Amadeu Antonio erstmals vergeben wurde. Der Vertragsarbeiter aus Angola war am 24. November 1990 in Eberswalde von rechtsextremen Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden zwei Wochen später an seinen Verletzungen verstorben. Die Tat habe Eberswalde verändert und zu Diskussionen über das Zusammenleben in der Stadt, Toleranz und Weltoffenheit geführt, sagt Boginski. "Es macht mich betroffen, dass wir diese Diskussionen schon wieder so bewusst führen müssen."

Alle zwei Jahre loben die Preisstifter nun deutschlandweit die Auszeichnung aus, die an Amadeu Antonio und an andere Opfer rassistischer Gewalt erinnern und Kunstprojekte würdigen soll, die sich mit Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung auseinandersetzen. Die Stadt beteiligt sich mit 10 000 Euro an den Kosten.

Figurentheater gastiert

Mit dem Preis zeige die Amadeu-Antonio-Stiftung klare Kante auch gegen völkische Umtriebe, betonte Stiftungschefin Anetta Kahane. "Wir feiern heute ein Plädoyer für die Wehrhaftigkeit von Kunst", strich zudem Festredner Jo Frank heraus. Der Schriftsteller aus Berlin bekannte aber auch, er habe tief durchatmen müssen, als er hörte, die Preisverleihung finde ausgerechnet in Eberswalde statt.

"Ich finde, dass hier ganz große Kunst gezeigt wurde, die was zu sagen hat", sagt Jurymitglied Gudrun Sailer. "Ich kann nur hoffen und wünschen, dass diese tollen Beiträge auch noch anders sichtbar werden."

Zumindest einer dieser Beiträge wird noch vor Eberswalder Publikum gezeigt. Das Figurentheater der Stadt Chemnitz hat den Produktionspreis der Stadt gewonnen und soll im Herbst 2020 in Eberswalde gastieren.