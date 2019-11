Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im April eröffnet, schließt das Altstadtstübchen wieder. Diesen Freitag hat das Lokal am Leipziger Platz zum letzten Mal geöffnet. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. "Eigentlich war’s ein Lebenstraum, der Laden", sagt Inhaber Marcus Krietsch. "Das stimmt wohl", pflichtet ihm Dustin Baranowsky bei, mit dem gemeinsam er die ehemaligen Räume der Gastronomie "1900" übernommen hatte. "Man muss trotzdem realistisch bleiben." Realistisch sollten 27 000 Euro Umsatz pro Monat sein, wie 1900-Inhaber Nico Druß den beiden prognostiziert hatte. "Wir haben mit der Hälfte gerechnet und nicht mal das erreicht", erzählt Dustin Baranowsky, der zuerst im Service und am Ende in der Küche arbeitete, weil ein Koch entlassen werden musste. Gestartet war das Team zu fünft.

Gäste von außerhalb begeistert

Der Laden sei zu schlecht angenommen worden, sagt der 27-Jährige. Nach sieben Monaten Ruhezeit hatten er und Krietsch ihn übernommen, bei vielen Frankfurtern war der Standort scheinbar nicht mehr präsent. Kooperiert hatten die beiden mit dem Hotel Polonia an der Leipziger Straße, so kam die Hälfte der Altstadtstübchen-Gäste von weit außerhalb Frankfurts. "Die waren sowas von begeistert", sagt er.

An den Gästen, die den Weg in das Lokal in Altberesinchen fanden, lag der schlechte Umsatz jedenfalls nicht. Oft kamen sie schon um 17 Uhr, blieben drei, vier Stunden, tranken mehrere Getränke, verzehrten Vorspeise, Hauptgang, Dessert, berichtet Dustin Baranowsky. "Aber mit fünf, sechs Gästen am Abend kamen wir einfach nicht aus."

Dazu kam, dass der anfänglich angebotene Mittagstisch nur in den ersten Monaten gut lief. Das Brunchangebot am Wochenende wurde überhaupt nicht angenommen. Im Oktober dann wurden binnen einer Wochen etwa 15 Weihnachtsfeiern abgesagt. Das Team hatte gehofft, dass der Betrieb nach der Sommerzeit, in der viele Anwohner aus dem Kiez Zeit in ihren Gärten verbrachten, besser laufen würde. Was sie sich nicht erklären können: Seit Ende Juli hielt sich das Gerücht, das Altstadtstübchen sei bereits geschlossen.

Neustart woanders

Von der Stadtverwaltung fühlten sich Dustin Baranowsky und Marcus Krietsch nicht sonderlich unterstützt. Ihr Versuch, einen "Kiez-Beach" im Sommer zu eröffnen, sei nicht genehmigt worden. Im September planten sie eine Geburtstagsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Hauses. Eine Live-Band hätte jedoch nicht spielen, das Lokal nicht länger geöffnet haben dürfen, sagen sie.

Ursprünglich hatten die beiden auch ein Objekt im Harz in Aussicht. Weil der 37-jährige Krietsch aber Frankfurter ist, früher in Neuberesinchen als DJ und Veranstaltungstechniker ein Gewerbe hatte, entschied man sich für die Oderstadt. Jetzt nehmen sie im Angestelltenverhältnis eine Auszeit von der Selbstständigkeit. Sie wollen zwar einen Neustart in der Gastronomie wagen. Aber: "In Frankfurt auf keinen Fall."