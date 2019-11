Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Gemeinden aus dem Amt Lebus sind die Vorreiter in Sachen digitale Verwaltung im Landkreis. Mit hauchdünner Mehrheit haben ihre Vertreter im Amtsausschuss am Dienstagabend die Beteiligung an der Gründung eines Zweckverbandes "digitale Kommunen Brandenburg" beschlossen. Der Verband soll zum Jahresbeginn 2020 an den Start gehen. Das Amt Lebus ist eine von landesweit 19 Gründungskommunen – und die einzige aus Märkisch-Oderland. Dem Beschluss waren am Dienstag ein Vortrag und eine teils kontroverse Debatte voraus gegangen.

Die Verwaltungen der Kommunen im Land seien "potentiell nicht mehr arbeitsfähig", wenn sie sich nicht digital neu aufstellen", erklärte Silke Kühlewind als Gast der Beratung in ihrem Einführungsvortrag. Die Referatsleiterin Interkommunale Kooperation und Digitalisierung beim Städte- und Gemeindebund Brandenburg hat den sprichwörtlichen Hut für die Gründung des Zweckverbandes "digitale Kommunen" auf.

Der Verband soll seinen Mitgliedern helfen, die Dienstleistungen ihrer Verwaltungen in naher Zukunft auch digital anbieten zu können. Der Bund hat ihnen dafür durch sein Online-Zugangsgesetz die Frist bis Ende 2022 gesetzt. Weder vom Land noch von den Landkreisen sei Hilfe für die Kommunen zu erkennen gewesen. Deshalb habe sich der Gemeindebund der Sache angenommen, erläuterte Silke Kühlewind. Er ist selbst Gründungsmitglied.

Die bisherige Situation ist ernüchternd: Von den 460 Verwaltungsleistungen auf kommunaler Ebene würden erst 0,1 Prozent – im Zusammenhang mit der Kfz-Zulassung – elektronisch angeboten, so Kühlewind. Der Gemeindebund hat als Dienstleister für den geplanten Zweckverband einen potentiellen Partner gewonnen – das Kommunale Rechenzentrum der Stadt Cottbus. Die Stadt hat als einzige Brandenburger Kommune ein solches Zentrum aufgebaut. In ihm lassen alle 168 Standesämter im Land bereits ihre elektronischen Personenstandsregister verwalten. Das Rechenzentrum soll in den Zweckverband überführt werden.

In Mecklenburg-Vorpommern, wo es einen solchen kommunalen Zweckverband bereits gebe, sei er "ein Erfolgsmodell", sagte die Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes und betonte: "Es wird keine Zwangsmitgliedschaft geben."

Finanzielle und andere Risiken

Von den 55 brandenburgischen Kommunen, die Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet hätten, haben sich 19 zur Gründung und Satzung bekannt. Darunter der Vertreter des Amtes Lebus, der scheidende Amtsdirektor Heiko Friedemann.

Der musste sich an seinem letzten Tag im Dienst im Amtsausschuss den Vorwurf gefallen lassen, dass die nach der Kommunalwahl teils neuen Vertreter der Gemeinden nichts von dem geplanten Zweckverband wussten.

Manchem, wie dem Zeschdorfer Frank Fries, sind die Risiken zu hoch. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Bestellung eines hauptamtlichen Verbandsvorstehers. Die Höhe seines Gehalts stehe nirgendwo, kritisierte Fries.

Die lege die Verbandsversammlung fest, sagte Silke Kühlewind. In dem Gremium wird das Amt Lebus mit seinen 6000 Einwohnern drei Stimmen haben.

Als Vorteile für die Gründungsmitglieder nannte Kühlewind unter anderem preiswertere Leistungen. So soll das Amt Lebus für seine jährlich 2000 Euro Mitgliedsbeitrag unter anderem jeweils drei Beratungstage durch Experten vor Ort bekommen. Ein Beratungstag koste beim jetzigen IT-Dienstleister des Amtes rund 800 Euro, so Heiko Friedemann.

Amtsausschussvorsitzender Detlef Schieberle sieht im Lebuser digitalen Alleingang mögliche Probleme fürs Zusammengehen mit anderen Gemeinden. Der Beschluss für den Zweckverband wurde letztlich mit der Mehrheit von nur einer Stimme gefasst.