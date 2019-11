dpa

Berlin (dpa) Einen Tag nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Berlin-Wedding steht die Todesursache fest.

Die 28-jährige Frau wurde laut Obduktion mit Messerstichen getötet, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der schwer verletzte, gleichaltrige Beschuldigte soll mutmaßlich daraufhin versucht haben, sich das Leben zu nehmen, bevor er und die Tote am Dienstagmorgen in einer Wohnung in der Kameruner Straße entdeckt wurden. In der Mitteilung war von einer "Beziehungstat" die Rede.

Gegen den 28-Jährigen, der in einer Klinik liegt, wurde Haftbefehl wegen Totschlages erlassen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mitteilte.

