Ulf Grieger

Seelow, Letschin (MOZ) Eine Tanne wie aus dem Bilderbuch!" So beschreibt Seelows Stadtmanagerin Ilona Höhne den Weihnachtsbaum, der den Seelowern seit Mittwoch den Markt verschönt. Mitarbeiter der Firma Sixdorf&Müller haben ihn aus dem Vorgarten von Familie Schoenemann am Letschiner Bahnhofsweg geholt. Mit Einsatzkräften der Feuerwehr wurde der Baum aufgestellt. Die Kita-Kinder applaudierten.

Eine halbe Stunde verspätet

Wenngleich die Geduld der Jüngsten auf die Probe gestellt wurde. Denn statt um 10 Uhr, bog der Traktor mit der grünen Last auf dem Hänger erst eine halbe Stunde später in den Kreisel ein. Das lag an der langen Wegstrecke. Denn pünktlich um 8 Uhr hatte die Mitarbeiter von Siegmar Sixdorf in der Nähe des Letschiner Bahnhofs mit der Vorbereitung der Fällung begonnen.

Lydia Schoenemann, Witwe des vor zwei Jahren verstorbenen Letschiner Linken-Politikers Stephan Schoenemann, war sich sicher: "Diese Aktion hätte Stephan gefallen." Gefallen hat sie auch Schoenemanns Nachbarin, die durch den Wegfall der großen Nordmantanne nun von ihrem Stubenfenster aus den freien Blick auf den Sonnenaufgang hinter dem Kopfweidenweg hat. Schoenemanns hatten 1988 das Häuschen erworben.

Mitte der 1990er-Jahre hatte eine Bekannte ihnen drei Nordmann-Setzlinge geschenkt. "Dieser eine, der nun zur so schönen Tanne geworden ist, weil Stephan sie immer so gut gepflegt hatte, war davon noch übrig." Als Lichterbaum habe die Tanne dort nie gedient. "Dafür hatten wir einen anderen Baum", sagt Lydia Schoenemann.

Siegmar Sixdorf ließ es sich nicht nehmen, die wertvolle Fracht persönlich in die Kreisstadt zu fahren. Dort wurde der Baum schon von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Leitung von Edmund Schulz erwartet. Die Stromversorgung war vorbereitet und die Abdeckung vom Loch, in das der Stamm dann kam, abgeschraubt.

Mit routinierten Handgriffen wurde die Transportsicherung entfernt, der Baum schwebte zur Freude der Kinder bald über dem Markt, um dann fachkundig arretiert zu werden. Die Feuerwehr sorgte mittels Drehleiter dafür, dass Beleuchtung und Schmuck an die Äste kamen.

Erstrahlen wird der Baum allerdings erst zur Lichternacht am Freitag, ab 18 Uhr. Dann beginnt auf dem Markt und in der ganzen Innenstadt ein buntes Programm. 27 Unternehmen aus der Kreisstadt, darunter auch die Märkische Oderzeitung, nehmen an der Aktion "Nikolaus-Shopping" der Händlergemeinschaft teil. Eingeladen sind alle Kinder der Region Seelow, zur Lichternacht einen Schuh in der Seelower Tourist-Information (Mittelstraße 10) abzugeben.

Die Schuhe werden dann am 2. Dezember an die teilnehmenden Unternehmen verteilt, die sie wiederum in der Zeit vom 6. Dezember, also dem Nikolaustag, bis zum 6. Januar in ihren Geschäften und Schaufenstern ausstellen. Gefüllt natürlich. Aufgabe der Kinder ist es in dieser Zeit, mit ihren Eltern auf die "Schuhsuche" zu gehen. Jedes Kind darf nur einen Schuh abgeben.