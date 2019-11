BEACHTEN: NPG-LIZENZ Lizenzfreie Stockfoto- Nummer: 1295952580 Kokain auf weißem Hintergrund, Draufsicht N Von New Africa Download am 26.11.2019 für VIER Foto: ©New Africa/Shutterstock.com © Foto: ©New Africa/Shutterstock.com

Tobias Käufer

Ulm (swp) Für ein "Kolumbien ohne Blut" haben Diana (38) und Laura Polida (32) auf die golden-blau-rote Fahne geschrieben. Es ist Mitternacht, das Kerzenlicht verleiht der leicht transparenten Flagge ein würdevolles Aussehen.

"Wir wollen Frieden für unsere Kinder", erklären die Rechtsanwältin und die Grafik-Designerin ihre Motivation für die Teilnahme an den Protesten in dem südamerikanischen Land. Sie sitzen im "Park der Hippies" im Herzen von Bogotá auf dem Asphalt. Um sie herum jubeln, tanzen und feiern die Menschen sich selbst – und vor allem ihre Entschlossenheit, die großen Probleme des Landes endlich anzupacken.

Seit einigen Tagen ist Kolumbien in Aufruhr, inzwischen gibt es einen ersten Toten zu beklagen: Der 18-jährige Dilan Cruz wurde von einer Tränengasgranate der Polizei am Kopf getroffen und starb kurz darauf. Der Protest der Bevölkerung hatte mit einem Generalstreik begonnen, der sich zunächst gegen sozialpolitische Projekte des seit 15 Monaten amtierenden konservativen Präsidenten Ivan ­Duque richtete. Doch inzwischen geht es um die großen gesellschaftlichen Fragen: "Wir wollen eine gerechtere Bezahlung für die ärmeren Bevölkerungsschichten, wir wollen, dass das Blutvergießen aufhört", sagen Laura und Diana.

Die zerstörerische Kraft, die hinter der Gewalt und den sozialen Problemen in Kolumbien steht, ist das illegale Milliardengeschäft Kokain. Seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der ehemaligen linksgerichteten Guerilla-Organisation "Farc" und der damaligen Regierung von Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos 2016 ist die Kokain-Produktion in Kolumbien gestiegen. Grund soll ein "Konstruktionsfehler" im Friedensvertrag sein, der Koka-Bauern Anreize zur Produktion gebe, monieren Kritiker.

Allein in Deutschland stellten die Drogenfahnder in diesem Jahr so viel Kokain wie nie zuvor sicher. Von 2014 bis 2018 stieg die Zahl aller Rauschgiftdelikte laut Bundeskriminalamt um mehr als 25 Prozent auf 350 000 Fälle. Den höchsten Handelszuwachs gab es beim Kokain. Der Stoff für Europa und die USA kommt überwiegend aus Kolumbien. Auch deshalb ist für den Rest der Welt entscheidend, was dort gerade passiert.

Kolumbien leidet unter einer unheimlichen Mordserie an sozialen Aktivisten, indigenen Politikern und Menschenrechtlern. Fast alle Opfer haben eines gemeinsam: Sie stammen aus ländlichen Gebieten. Dort, wo rechte Paramilitärs, linke Guerilla-Gruppen und seit Kurzem auch verstärkt mexikanische Drogenkartelle um ihren Anteil am riesigen Kokain-Kuchen kämpfen. Dabei geht es um sehr viel Geld: Laut einer Schätzung der US-Drogenfahndung fand allein im Jahr 2016 kolumbianisches Kokain im Straßenverkaufswert von 90 Milliarden Dollar den Weg in die Vereinigten Staaten.

Die kolumbianische Provinz Cauca ist von großer geostrategischer Bedeutung für den Kokainhandel. Wer die Region kontrolliert, hat die Macht über die Vertriebsrouten. Zuletzt kam es in Tacueyo zu einem Massaker an der indigenen Bevölkerung mit mindestens fünf Toten. Darunter auch die indigene Politikerin Cristina Bautista (42) und vier ihrer unbewaffneten indigenen Wächter. "Ich bin überzeugt, dass wir, die den Frieden wollen, mehr sind als die, die den Krieg wollen", sagte sie in einer ihrer letzten Stellungnahmen. Doch gewonnen haben wieder einmal jene, die Krieg führen.

Der nationale Indigenen-Dachverband ONIC spricht inzwischen von Völkermord. In Kolumbien wurde in den vergangenen 14 Monaten statistisch alle drei Tage ein Angehöriger der Indigenen ermordet – fast immer, weil sich die Opfer weigern, mit den lokalen Drogenkartellen zusammenzuarbeiten. Es ist auch dieses Massaker, was die Menschen derzeit auf die Straßen treibt.

"Wir brauchen Infrastruktur, Investitionen in Bildung und Arbeitsplätze und politische Teilhabe", sagt Friedensaktivist Leyner Palacios Asprilla, der aus der überwiegend von Afro-Kolumbianern ­bewohnten bettelarmen Provinz Chocó stammt. Hier ist nichts zu spüren vom urbanen Boom in den Großstädten wie Medellín und Bogotá, hier gibt es bisweilen nicht einmal asphaltierte Straßen oder einen Trinkwasseranschluss. Und das hat Konsequenzen: "Wenn die Jugendlichen keine Perspektive haben, dann schließen sie sich den bewaffneten Banden, dem Drogenhandel oder dem illegalen Bergbau an."

Das schnelle Geld des Drogenhandels ist eine der Ursachen für die Gewalt in der Region, der illegale Bergbau mit dem Einsatz von giftigen Schwermetallen Ursache einer verheerenden Umweltzerstörung des artenreichen und ökologisch wertvollen Regenwaldes in der Region. Die Konsequenzen sind die gleichen: "Krieg und Gewalt bedeuten immer Leid und Schmerz für die Zivilbevölkerung", sagt Palacios.

Palacios gehört zu jenen Opfern des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts, die am eigenen Leib erlebt haben, was Krieg heißt. Am 2. Mai 2002 verlor er bei einer Bombenexplosion 32 Angehörige und enge Freunde. Der Anschlag ist als "Massaker von Bojayá" in die kolumbianische Geschichte eingegangen. Damals suchten Bewohner der Kleinstadt in ­ihrer kleinen Dorfkirche Schutz vor dem Bürgerkrieg.

Als die Gefechte begannen, gerieten Palacios Familie und die Nachbarn zwischen die Fronten. In den Wirren des Kampfes feuerte die "Farc"-Guerilla eine Granate in Richtung der Paramilitärs, die sich hinter das Gotteshaus zurückgezogen hatten. Doch die Bombe verfehlte ihr Ziel, durchschlug das Kirchendach und explodierte inmitten der schutzsuchenden Menschen. "Es war das totale Chaos. Leichen, Schwerverletzte, Kinder, die ihre toten Eltern beweinten", erinnert sich Palacios, der heute unter anderem für Projekte des deutschen Latein-amerika-Hilfswerks Adveniat arbeitet.

Der Granateneinschlag kostete insgesamt 79 Menschen das Leben, darunter fast 50 Kinder. Vor ein paar Tagen wurden die Opfer in einer bewegenden Zeremonie neu beerdigt, nachdem die einst hastig in einem Massengrab verscharrten Menschen exhumiert und identifiziert worden waren.

Auch drei Jahre nach dem Friedensvertrag ist in der Provinz Chocó nicht viel davon zu spüren. Wieder sind es die alten Akteure, wieder geht es um Kokain. Und wieder fürchtet Palacios, dass seine abgehängte Region zum Ziel von Massakern werden könnte: Die ELN-Guerilla und die Paramilitärs blockierten die Zufahrtsstraßen. "Es gibt Kämpfe, Tote und Vertreibung. Bojayá leidet auch heute unter dem Konflikt. Es gibt Morddrohungen und Vertreibung." In der Provinzhauptstadt Quibdó würden ganze Stadtviertel von bewaffneten Banden kontrolliert.

Doch plötzlich ist Palacios nicht mehr allein. Prallten in der Vergangenheit die Hilferufe aus der wegen der ungünstigen geografischen Lage vom Rest des Landes abgeschnittenen Region meist ungehört an den Bergrücken der Anden ab, kommt nun Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Vor allem die jungen Kolumbianer haben erkannt, dass das Land dringend einen gesellschaftlichen Wandel braucht.

Und so fordern hunderttausende Demonstranten, die in diesen Tagen in Kolumbien auf die Straße gehen, eine gerechte Sozialpolitik, die unter anderem eine deutliche Anhebung des Mindestmonatslohns von umgerechnet 241 Euro vorsieht, aber auch eine konsequente Umsetzung des Friedensvertrages mit der "Farc". Denn ein Teil ihrer Kämpfer ist bereits enttäuscht in den Dschungel zurückgekehrt und wieder in das Drogengeschäft involviert. Der kolumbianische Politikwissenschaftler Ariel Avila nennt die aktuelle Entwicklung das "Erwachen einer sozialen Bewegung" in Kolumbien.

In der Praxis klingt das so: "Was wir wollen ist, ein neues Kolumbien", sagen Laura und Diana. "Wir wollen, dass die Menschen eine faire Chance bekommen, egal aus welcher Region und aus welcher Bevölkerungsschicht sie stammen."