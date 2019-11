Olav Schröder

Bernau (MOZ) Eine deutliche Erhöhung des Eigenanteils kommt auf die Bewohner des Altenpflegeheimes "Am Weinberg" des Bernauer Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zu. Ab Januar 2020 greift der neue Tarifvertrag, der mit der Gewerkschaft Verdi vereinbart wurde. Er bringt wesentlich bessere Beschäftigungsbedingungen für das dringend gesuchte Pflegepersonal. Der Anteil der Pflegekasse bleibt aber gleich. Wie die AWO am Mittwoch mitteilte, wird der Eigenanteil der Bewohner im "Weinberg" damit ab Januar 2020 damit auf 2259 Euro monatlich. 2017 lag der bundesweite Eigenanteil bei 1696 Euro, 2019 waren es 1850 Euro.

In den zurückliegenden Monaten hatte es in anderen Landkreisen bei ähnlichen Preiserhöhungen Empörung und drastische Proteste von Bewohnern und ihren Angehörigen gegeben. Vor diesem Hintergrund will die Spitze der Bernauer AWO vorab mit Erläuterungen für Verständnis werben. "Viele Renten sind nicht hoch. Und wer selbst den Eigenanteil nicht aufbringen kann und auf Sozialhilfe angewiesen ist, empfindet das oft als Entwürdigung", sagt der ehrenamtliche AWO-Vorsitzende Burkhard Thomaschewski. Dennoch habe sich die AWO zu dem Abschluss des neuen Tarifvertrags entschlossen. Er sichert eine deutliche Verbesserung bei der Bezahlung der Pflegekräfte ab und erhöhe damit die seit Langem von vielen Seiten eingeforderte größere Attraktivität der Pflegeberufe. Es gebe höhere Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschläge sowie eine Einmalzahlung im November. "Es kann doch nicht sein, dass Pflegekräfte im Schnitt nach drei Jahren Ausbildung und fünf Jahren Berufstätigkeit ihren Beruf verlassen", so Thomaschewski. Auch andere Träger, so AWO-Geschäftsführer Frank Peters, werden diesen Schritt für einen attraktiveren Pflegeberuf gehen.

Hilfe bei der Antragstellung

60 Senioren wohnen im Altenpflegeheim "Am Weinberg" in kleineren Hausgemeinschaften zusammen. 31 Präsenspflegekräfte, sieben Fachkräfte, eine Heimleiterin, eine Pflegedienstleiterin, ein Hausmeister und eine Sachbearbeiterin arbeiten dort. Die Kosten werden nach festgelegten Sätzen und auf Nachweis für Pflege, Unterbringung, Verpflegung und Investitionen verwendet, sagt AWO-Geschäftsführer Frank Peters. Der Kreisverband fordere eine grundlegende Änderung des Pflegesystems. Gegenwärtig zahlen die Pflegekassen einen bestimmten Sockelbetrag, die Bewohner kommen für alle verbleibenden Kosten auf. Es sollte aber umgekehrt sein. Daher unterstütze die AWO die bundesweite Initiative "Pro Pflegereform".

Aktuell kommen zu dem Eigenanteil, den die Bewohner erbringen, je nach Pflegegrad 2 bis 5 von der Pflegekasse 770 bis 2005 Euro hinzu. Zumindest gelte seit Kurzem die bundesweite Regelung, dass Kinder von Bewohnern erst dann für die Kosten herangezogen werden, wenn sie im Jahr mehr als 100 000 Euro verdienen, so Thomaschewski. Wenn beispielsweise ein Antrag beim örtlichen Sozialhilfeträger gestellt werden soll, werde die Heimleitung Bewohner und ihre Angehörigen auf Wunsch unterstützen, sagte Peters zu.