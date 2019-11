Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Bauern können es wohl nicht mehr hören: Seit Jahren hören sie, welch großartige Chancen sich ihnen vor der Haustür auftun – der Berliner Markt als Verheißung auf reißenden Absatz und gute Preise.

Rund 100 Interessierte, die Hälfte aus Brandenburg angereist, diskutierten am Dienstagabend in Berlin-Mitte die Zukunft der brandenburgischen Landwirtschaft. Henrik Wendorff, Präsident des brandenburgischen Landesbauernverbandes, stellte zu Beginn der Veranstaltung fest: "Wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen." Es gibt keinen Überblick, was in Brandenburg an ökologischen und konventionellen Agrarprodukten erzeugt wird und in welchen Mengen.

In Berlin sei die Nachfrage groß, vor allem an tierischen Produkten, von denen könne Brandenburg nur einen Bruchteil liefern. Es gibt zu wenig Vieh, bedauert Wendorff. Bauern verabschieden sich eher aus der Tierhaltung als zu investieren. Die Ställe umzubauen, auch tiergerechter, sei ein Wagnis, da jedes Mal die Bestandsgarantie infrage gestellt wird.

Der Markt verändert sich

Unausgesprochen klingt die Furcht der Landwirte mit, dass bei neuen Bauanträgen und Genehmigungen Einsprüche geltend gemacht werden könnten. Eventuell gar von den Städtern, die ins idyllische Dorf gezogen sind und nun klagefreudig gegen Geruchsbelästigungen und Traktoren zu Felde ziehen. Sascha Philipp, Geschäftsführer des Landgutes Pretschen (Dahme-Spreewald), berichtete, wie sich der Markt für Ökoprodukte radikal verändert. In den vergangenen zwei Jahren hat das Überangebot von Biomilch zu Preiseinbrüchen geführt. Ähnlich sieht es bei Getreide aus. Das Wachstum der großen Bioläden sei ausgereizt. Eine Chance sieht er in Ökogemüse für Berliner Schulen und Kantinen. Aber es gebe kaum Gemüse aus Brandenburg – und wenn, dann nicht in ausreichenden Mengen. Wie auch, es gibt im Land keine Gärtner mehr für den Gemüseanbau, so Philipp.

Ein Vertreter des Verbandes der Schulcaterer in Berlin lieferte die Beispiele dafür: Bio-Milch und Biobrot gibt es ausreichend für die 200 Schulen, die sein Verband beliefert. Aber er scheitere schon daran, genügend regionale Kürbisse zu ordern, um einmal allen Schulkindern eine entsprechende Suppe zu servieren. Auch eine regelmäßige Belieferung mit Möhren und Kartoffeln aus Brandenburg sei nicht möglich.

Silvia Bender (Grüne), neue Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, erklärte, was der Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grünen alles vorsieht. So soll die Vernetzung der Erzeuger gefördert werden. Regionale Wertschöpfungsketten sollen gestärkt und die Genehmigung von mobilen Schlachtereien geprüft werden.

Die Grünen-Politikerin räumte ein, dass es ihrer Partei schwer gefallen sei, sich auf die Bauernforderung nach mehr Tierhaltung in Brandenburg einzulassen. Aber wenn man Tiertransporte verringern will, muss man mehr Fleisch in der Region erzeugen und vor allem verarbeiten. Ein Regionalsiegel soll den Verbrauchern, nicht zuletzt in Berlin, gute Produkte aus der Mark garantieren. Allerdings sind in den vergangenen Jahren schon mehrere Anläufe gescheitert, ein solches Siegel zu etablieren.

Zusammenhalt notwendig

Außerdem will das Potsdamer Landwirtschaftsministerium eine Marktanalyse in Auftrag geben und die Lücken aufzeigen, die die hiesigen Landwirte noch ausfüllen könne. Ein Kompetenzzentrum soll Erzeuger und Verarbeiter professionell beraten. Ökobauer Philipp hofft, dass sich Erzeuger zusammenschließen und selber Verarbeitungsbetriebe wie Schlachthöfe ins Leben rufen – wenn das Land entsprechend fördert. Sobald Großinvestoren oder Discounter beteiligt sind, sieht er schon wieder Abhängigkeiten entstehen und die Gefahr, dass Preise gedrückt werden. Noch ist jedoch unklar, wie viel Geld für die Vorhaben zur Verfügung gestellt werden kann. Vieles ist im aktuellen Haushalt nicht vorgesehen und der Nachtragshaushalt dazu muss erst im neuen Jahr ausgehandelt werden. Außerdem können einige Weichenstellungen erst vorgenommen werden, wenn die neue EU-Förderperiode 2023 anläuft. Kein Wunder, dass die Landwirte da an ihrer Skepsis festhalten.