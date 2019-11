Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Judith Martin traut ihren Augen nicht, als sie vor wenigen Tagen ihren Briefkasten öffnet und einen Zahlungsbescheid der Stadt Oranienburg in den Händen hält. Dass sie für den Ausbau der Hildburghausener Straße, in der sie wohnt, zur Kasse gebeten werden würde, war ihr zwar klar. "Wir hatten uns vor einigen Jahren ja bei der Verwaltung erkundigt, was wir in etwa zahlen müssen", so die 52-Jährige. Die Mitarbeiter der Verwaltung teilten den Anwohnern im Vorfeld mit, dass es sich bei der Baumaßnahme um einen Straßenausbau handeln würde. "Uns wurde gesagt, dass wir so zwischen 45 und 70 Prozent beisteuern müssen." Auf dem jetzigen Bescheid stehen jedoch 90 Prozent als Beteiligung. Der Grund: Die Stadt Oranienburg hat den Straßenausbau im Dezember 2018 nachträglich in eine Straßenerschließung umgewandelt und damit die Kostenbeteiligung für die Anwohner in die Höhe schnellen lassen – und dass, ohne die Anwohner darüber in Kenntnis zu setzen. "Da kommt man sich schon hintergangen vor", sagt Martin verärgert.

Ähnlich sieht die Gefühlslage auch bei anderen Anliegern aus, die nun teilweise sehr tief in die Tasche greifen müssen. Einige Familien müssen bis zu 13 000 Euro zahlen, also mehrere Tausend Euro mehr als ursprünglich geplant – und das innerhalb von vier Wochen. "Das ist wirklich eine Frechheit", sagt Reinhard Richter. Er selbst war jahrelang als Diplom-Ingenieur im Straßenbau tätig und findet nicht nur die "Kommunikation und Transparenz der Verwaltung respektlos", sondern stellt auch generell die Umwandlung des Straßenausbaus in eine -erschließung in Frage. "Die Straße war vorher in einem sehr guten Zustand, es lag eine Tränkmakadam-Bauweise samt Splittschotter und Bitumenemulsionen vor. Also war die Straße quasi schon ausgebaut", so der Ruheständler.

Außerdem wurde der Straßenabschnitt "nur wegen der neuen Schule gemacht, die Anwohner hatten ja selbst gar nicht den Wunsch, dass hier alles neu wird", sagt Richter. "Das wurde uns gegenüber ja so auch kommuniziert." Mitarbeiter der Verwaltung hätten im Vorfeld der Baumaßnahme auf Nachfragen der Anwohner den Ausbau vor allem mit dem Schulneubau begründet, da die Straße "eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zur Comenius-Grundschule" sein solle. Laut Judith Martin hatte zudem der ehemalige Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke in diesem Zusammenhang "den Anwohnern damals zugesichert, dass man ihnen bei der Kostenbeteiligung entgegenkommen würde, da der Ausbau vor allem im Interesse der Allgemeinheit und der ganzen Stadt Oranienburg und nicht unbedingt nur im Interesse der dortigen Anwohner sei". Andernfalls wäre die "Straße ja auch nicht gemacht worden, sie war ja quasi schon ausgebaut", unterstreicht Reinhard Richter.

Dem widerspricht jedoch Oranienburgs Stadtsprecher Gilbert Collé. Er verweist auf Nachfrage dieser Zeitung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 5. Juni 2014. "Dieses hat entschieden, dass sogenannte Tränkdecken lediglich ein Provisorium darstellen und nicht als erstmalige Herstellung gelten." Judith Martin hält dagegen: "Dieses Urteil ist ausdrücklich nicht als Grundsatzurteil auf alle Straßen bezogen, es gibt viele Baumaßnahmen, auf die es nicht zutrifft."

Info nur über das Amtsblatt

Gilbert Collé räumt indes ein, dass das Urteil lange unbeachtet blieb – doch nachdem die Stadt Oranienburg ein beauftragtes Gutachten eines Berliner Rechtsanwalts erhielt, sei "die Verwaltung im Dezember 2018, nämlich im Zuge der konkreten Prüfung der Maßnahme, zu dem Schluss gekommen, dass es sich hier um eine erstmalige Herstellung mit der Folge der Erhebung von Erschließungsbeiträgen handelt", so der Stadtsprecher.

Informiert wurden die Anwohner über die Änderung nicht direkt. Lediglich im Oranienburger Amtsblatt vom 16. März 2019, also drei Monate nach der beschlossenen Änderung, wurde auf Seite 12 in zehn Zeilen erwähnt, dass in dem betroffenen Abschnitt nun doch "Erschließungsbeiträge nach §§ 127 Baugesetzbuch in Verbindung mit der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oranienburg zu erheben sind". Für Collé eine völlig ausreichende Information für die Anwohner: "Das Amtsblatt ist das offizielle Medium für amtliche Bekanntmachungen der Stadt, (...) die Verwaltung hat die Grundstückseigentümer also informiert. Insofern sind von Seiten der Stadtverwaltung keine Irritationen ausgegangen."

Er räumt jedoch ein, dass die Verwaltung im Oktober 2013 "tatsächlich, entsprechend der damals vorhandenen Informationen, noch von einer Maßnahme ausgegangen ist, die lediglich Straßenbaubeiträge auslösen wird". Erst im Dezember 2018, also mehr als zwei Jahre nach Fertigstellung der Straße, hätte man demnach entschieden, dass es sich nicht um einen Straßenausbau, sondern um eine Erschließung handeln würde.

Einige Anwohner wollen nun Widerspruch gegen die kurzfristige Änderung einlegen und haben sich bereits Unterstützung bei einer Anwaltskanzlei geholt. "Dass die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner gerne geringere Beiträge bezahlen würden, ist durchaus verständlich", sagt Gilbert Collé. Eine Zahlungspflicht innerhalb der besagten vier Wochen bestünde aber dennoch. "Wer den Beitrag nicht in voller Höhe zum Fälligkeitszeitpunkt entrichten kann, sollte zunächst mit seiner Hausbank sprechen", sagt Gilbert Collé. "Wenn die Hausbank keinen Kredit gewährt, kann die Verwaltung auf Antrag und unter Nachweis der finanziellen Verhältnisse eine Ratenzahlung gewähren."