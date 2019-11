Matthias Henke

Gransee Wenn Schulen und Kitas des Amtsbereichs einrichtungsübergreifend arbeiten, sprich nicht nicht nur die jeweils eigenen Kinder etwas von bestimmten Aktionen haben, ist das dem Amt Geld Wert, um dies zu unterstützen. Die Diskussion darum ist erfahrungsgemäß kurz.

Und auch dieses Mal stimmten die Mitglieder des Schul- und Kitaausschusses des Amtes einstimmig dafür. Insgesamt ging es um 8 100 Euro, die für das kommende Jahr verteilt wurden. Alle Anträge gingen fristgerecht ein. Der Löwenanteil davon fließt in die Organisation des Kinder- und Bürgerfestes am 23. und 24. Mai. Je 300 Euro bekommt die Theodor-Fontane-Schule Menz für ihre Herbstprojekt sowie der Hort "Hufeisen-Kids" Gransee fürs Weihnachtssingen. Das Spiel- und Sportfest der Fontaneschule, traditionell auch zusammen mit der benachbarten Kita begangen, wird mit 400 Euro unterstützt, das Weihnachtsprojekt mit 250 Euro. Diesen Betrag erhält auch die Werner-von-Siemens-Oberschule für ihre gemeinsame Projektwoche mit der Kita "Zwergenland" im Oktober. Der Fremdsprachentag der Stadtschule wird mit 200 Euro unterstützt. 500 Euro fließen zugunsten des Werner-Von-Siemens-Fußballturniers. Dieses findet im kommenden Jahr bereits zum 25. Mal statt. Die 24. Auflage steigt indes schon am kommenden Dienstag, 3. Dezember. Von 10 bis zirka 14 Uhr wird es in der Dreifelder-Sporthalle rund gehen, wenn mit Gastmannschaften um Ballbesitz und Tore gekämpft wird.