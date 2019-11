Brandenburg an der Havel

Genau hier wird Olivier Latry Platz nehmen: am neuen mobilen Spieltisch. © Foto: Messerschmidt

Orgelmeister Olivier Latry ist am 12. Juni 2020 in der St. Katharinenkirche zu erleben. © Foto: promo

Brandenburg an der Havel Ab sofort sind Eintrittskarten für die Orgeleinweihung der neuen Orgelanlage der Brandenburger St. Katharinenkirche erhältlich. Olivier Latry, der weltweit wohl bedeutendste Organist dieser Zeit,spielt das Einweihungskonzert am Freitag, 12. Juni 2020 um 19.30 Uhr.

Latry ist Hauptorganist an der Kathedrale Notre Dame in Paris, unterrichte als Professor Künstlerisches Orgelspiel und Improvisation und ist weltweit als Konzertorganist tätig. Es liegen eine Vielzahl Reihe von CD- und Fernsehaufnahmen von ihm vor. Sein Programm für Brandenburg enthält Kompositionen in Charles-Marie Widor, Louis Vierne, Johann Sebastian Bach und weiteren französischen Komponisten, sowie Improvisationen.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in Gemeindebüro St. Katharinen und der St. Katharinenkirche, täglich zwischen 11 und 15 Uhr, erhältlich.