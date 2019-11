BRAWO

Brandenburg an der Havel Zum ersten Adventssonntag, 1. Dezember, öffnet das Slawendorf ab 14 Uhr seine Tore für einen märchenhaften Erlebnistag, zu dem die ganze Familie eingeladen ist.

Im urigen Ambiente des originalgetreuen Schaudorfes wird es Märchenlesungen, Erlebnisführungen, Kinderschminken, Bastelstraßen und vieles mehr geben. Slawische Volksmärchen und Weihnachtgeschichten werden traditionell ab 14.15 Uhr am warmen Lehmofen in der Weberhütte gelesen. In den Kennenlernführungen durch das Slawendorf können Besucher zudem stündlich ab 14.30 Uhr Wissenswertes und Interessantes rund um das Leben der Slawen im 11. Jahrhundert erfahren. Um 16.30 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, wird es eine ganz besondere Kinderführung geben. Zum Abschluss, um 17.30 Uhr, dürfen sich dann die großen Havelstädter auf eine Dunkelführung mit Fackeln durch das Dorf begeben. Zusätzlich kann sich jeder auch bei verschiedenen slawischen Spielen ausprobieren und an zwei Bastelstationen kreativ werden.

Der Chor der Kita Wellenreiter stimmt um 15 Uhr alle Besucher auf die Vorweihnachtszeit ein. Auf dem Schenkenplatz wird eine große "Wunschkiefer" stehen. Hier sind alle Besucher aufgerufen, ihre ganz persönlichen Wünsche und Ideen für das Slawendorf Brandenburg zu notieren und an den Baum zu hängen.

Für den Hunger zwischendurch und zum Aufwärmen runden herzhafte und süße gastronomische Angebote, von Stockbrot am Lagerfeuer, über Bratwurst und Crêpes, bis hin zu kalten und heißen Getränken, den märchenhaften Erlebnistag ab.