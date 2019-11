BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein sichtbares Zeichen für Frieden, Demokratie und Freiheit können alle Brandenburgerinnen und Brandenburger am Dienstag, 3. Dezember, setzen. Die evangelischen Kirchen laden im Rahmen der Projektreihe "30 Jahre Friedliche Revolution" dazu ein, mit Kerzen um 18 Uhr auf den Neustädtischen Markt zu kommen und – wie am 3. Dezember 1989 – eine Menschenkette als Zeichen für Frieden und Zusammenhalt zu bilden. Sie soll vom Neustädtischen Markt bis zum Alten Rathaus reichen, wo an diesem Abend um 19.30 Uhr in einer Podiumsdiskussion u.a. mit Pf. Bertram Althausen, Pfn. Cornelia Radeke-Engst und Kaplan Bernd Krause an die "Runden Tische" des Herbstes ´89 erinnert wird.