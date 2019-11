Mandy Oys

Zühlsdorf/Hennigsdorf (MOZ) In Zühlsdorf hebelten die Einbrecher am Mittwoch ein Fenster auf, in Hennigsdorf eine Balkontür. In beiden Fällen wurden die Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen.

Polizeisprecherin Ariane Feierbach spricht von 1000 Euro Schaden am Einfamilienhaus in der Zühlsdorfer Erika-Straße. Es sei ein hoher Geldbetrag gestohlen worden. Die Diebe seien tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr eingedrungen, während die Familie außer Haus war.

In Hennigsdorf wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fontanestraße eingebrochen. Zwischen 16.30 und 20.45 Uhr hebelten die Täter laut Feierbach die Balkontür auf. Neben Bargeld stahlen sie ein Fernglas. Auch dort wurden die Schränke durchwühlt. Der Schaden wurde vorläufig auf 800 Euro geschätzt.