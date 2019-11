Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Dienstag haben die Betreiber des Sport- und Fitness-Studios Bodokan an der Eisenhüttenstädter Ringstraße 3 zusammen mit ihren Mitgliedern, Freunden und Gästen ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Auf den Tag genau hatte der Judo-Spezialist Bert Oettel zusammen mit seiner Frau Dagmar dieses Familienunternehmen gegründet.

Bis 1990 hatte der heute 60-Jährige als hauptberuflicher Trainer beim DTSB-Kreisvorstand gearbeitet und sich anschließend bei der BSG Stahl über eine ABM-Anstellung und ehrenamtlich als Kampfsporttrainer über Wasser gehalten. Immerhin hatte er damals 240 Athleten in der Baracke an der Werkstraße betreut. "1995 wäre für mich aus beruflicher Sicht Endstation gewesen. Als uns 1992 einige Vertreter der Stadtverwaltung in unserer Trainingsstätte besuchten, hatte mir der Bürgermeister Rainer Werner empfohlen, dieses Gebäude zu kaufen und mich selbstständig zu machen." Zu Hause waren damals dort Judoka, Taekwondoin und Karateka.

Der Übergang von einem mehr ehrenamtlich bewältigten Training im Verein zu einem kommerziell geführten Sportstudio mit allen geschäftlichen Risiken gelang. Bereits das ist beachtlich, da der Nutzer eines Fitness-Studios in der Regel mehr bezahlen muss als es für eine Vereinsmitgliedschaft notwendig gewesen wäre.

Das hieß jedoch auch für die Familie Oettel, dass sie auf ihren 450 Quadratmetern Trainingsfläche und den auf 130 Quadratmetern angelegten Kursräumen mehr bieten muss, als es im ehemaligen Eisenhüttenstädter Trainingszentrum für Judo gewesen wäre.

Altersspektrum 14 bis 86 Jahre

Das Altersspektrum seiner Kunden beträgt laut Oettel derzeit 14 bis 86 Jahre. Besonders gern erinnert sich Oettel an eine in der Lindenallee wohnenden Frau, die vor 15 Jahren als damals 78-Jährige einen Fitness-Vertrag für fünf Jahre abgeschlossen hatte. "Sie kam zu uns immer zu Fuß. Allerdings habe ich sie jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wir hatten hier schon viele Besucher. Teilweise halten sie uns seit 25 Jahren die Treue. Im SFS Budokan hat sich schon so mancher sportlich kennengelernt, sich verlobt, verheiratet und auch geschieden sowie Enkel und Urenkel bekommen. Einige sind aber auch während dieser Zeit verstorben", zieht Oettel ein kurzes Resümee.

Voraussetzung dafür ist, dass der an der DHfK Leipzig ausgebildete Diplom-Sportlehrer die Freude am Sporttreiben vermittelt. Dabei spricht er vor allem seine sport- und gesundheitsbewussten Besucher an, die etwa zwei- und dreimal wöchentlich seine Trainigsstätte an der Ringstraße besuchen. So der Jugendliche, der muskulär noch etwas draufpacken möchte oder auch weibliche Gäste, die an ihren sogenannten Problemzonen arbeiten. Unter anderem im Zusammenwirken mit den Krankenkassen. Oder auch Fortgeschrittene, die sich über Bestleistungen im Bankdrücken freuen. Für diese hält Oettel einen jährlich zum Jahreswechsel ausgetragenen Wettbewerb parat.

Auch ein nettes Gespräch

"Sport ist eine gute Möglichkeit, um das Selbstwertgefühl zu steigern vor allem mit dem Hintergrund, in der Lage zu sein, etwas Außergewöhnliches zu leisten." Um das zu vermitteln, bemühen sich die Betreiber, für ihre Schützlinge nahezu rund um die Uhr da zu sein. Dazu gehört auch ein nettes Gespräch über den Sport hinaus und gibt es auch den individuellen Bedürfnissen angepasste Trainingspläne oder auch kulturelle Veranstaltungen wie einen Skatabend oder ein Adventsfest.

Dabei bewältigen die Oettels aus Kostengründen nahezu alles allein. Beispielsweise bessert der Inhaber sein etwa 800 Quadratmeter großes Dach mit eigener Hand aus, verzichten sie auch auf Reinigungspersonal.

Sind eine kleine Familie

"Wir sind hier eine kleine Familie. Mir geht es auch um soziale Kontakte. Dass uns viele Kunden Jahr für Jahr die Treue halten ist auch ein Beweis dafür, dass trotz der Geiz-ist-geil-Mentalität ehrliche Arbeit noch geschätzt wird. Für die Treue möchten wir uns auch mit dieser kleinen Feier bedanken, teilweise kommen die Gäste sogar aus Berlin. Aus diesem Anlass erleichtern wir neuen Mitgliedern den Einstieg. Bei einer Jahresvereinbarung wären die ersten drei Monate kostenfrei", verspricht Oettel.