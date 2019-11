Marco Winkler

Beetz (MOZ) Kaum vorstellbar, dass dort, wo jetzt der Spielplatz am Beetzer See ist, ganz früher eine Müllhalde war. Ende der 1960er-Jahre wurde alles bereinigt. Damals stand dort wohl auch schon die Tribüne, die seit einigen Wochen von Freiwilligen aus dem Dorf auf Vordermann gebracht wird. "Es muss sie seit Mitte der 70er-Jahre oder länger geben", sagt Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD).

Der Bürgerhaushalt bot nun die Möglichkeit, die Tribüne – Winkler bevorzugt das Wort Bühne – neu herzurichten. Das Schachbrett davor konnte im Jahr zuvor über den Bürgeretat finanziert werden. Bei der letzten Abstimmung bekam nun die Tribüne mit 15 die meisten Stimmen im Ort. Die Kosten wurden von der Verwaltung mit rund 5 000 Euro angegeben. "Das lohnt sich", sagt Winkler. Das Geld werde wohl nicht aufgebraucht. "Außer der Zulieferfirma, die hier war, haben wir alles selbst gemacht." Beetz hat 850 Einwohner. "Etwa zehn Leute sind seit Wochen regelmäßig im Einsatz, da bin ich wirklich stolz drauf. Das sind die, die sich kümmern."

Die Bühne soll noch in diesem Jahr fertig werden. Der Fertigbeton und ein Geländer fehlen noch. Genutzt werden soll sie zu besonderen Veranstaltungen wie dem Kinderfest und dem Drachenbootrennen. "Im nächsten Jahr soll dann noch ein Dach angebaut werden", blickt der Ortsvorsteher voraus. Damit die Bühne nicht Opfer von Vandalismus in Form von Graffiti wird, könne er sich zudem eine Bemalung der grauen Umrandung vorstellen. "Wir hatten hier früher zwei Mühlen, die und das ehemalige Wappen von Beetz würden sich dafür anbieten."

Für etwas Aufregung sorgte die Baumfällung an der Tribüne. Ein Anwohner beschwerte sich. "Der Baum hatte schon keine Marke mehr, sollte sowieso gefällt werden, weil er innen verfault war", sagt Peter Winkler. Mittlerweile hätten sich die Gemüter beruhigt.

Neu auf dem Areal am Beetzer See ist zudem ein Kletterturm mit Rutsche, noch mit Absperrband gesichert. "Der Zement muss trocknen." Hinzukommen soll am Strand eine weitere Sitz-Kombination. Zudem verrät Peter Winkler, dass historische Tafeln für den Ort geplant sind.