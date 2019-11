Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Eine Weihnachtsauktion wird am Sonntag, 15. Dezember, um 16.00 Uhr im Trauraum der Stadt auf der Burg Eisenhardt stattfinden. Durchgeführt wird diese vom Kunstverein Hoher Fläming e. V., dessen Galerieräumlichkeiten sich direkt daneben befinden.

Mit dem Erlös aus der Versteigerung möchten die Mitglieder des Vereins einen Vereinskatalog finanzieren. "Seit einigen Jahren wünschen wir uns eine etwas hochwertigere Publikation", so Eva Galonska. Und weiter: "In jüngerer Zeit konnten wir neue Mitglieder gewinnen. Gern möchte der Verein sich für deren Engagement in Form einer Präsentation in einem Katalog bedanken."

Es werden gehaltvolle Arbeiten der Künstler des Vereins und Freunden angeboten. Malerei, Skulptur und Graphik. Die Rolle des Auktionators übernimmt Holm Trittel. Die Veranstaltung ist eine Ergänzung zur derzeitigen Ausstellung: "Das kleine Format 12".

Es werden Werke von Jürgen Parusel, Thomas Wernicke, Susanne Kraißer, Daniel Kajari, Brigitte Heßler, Antonius Zehringer, Inge Denker, Werner Reister, Gabriele Kostas, Christine Baumann, Helga Holz und Eva Galonska versteigert.