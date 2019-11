BRAWO

Brandenburg an der Havel Seinen Rausch in warmer Umgebung ausschlafen, wollte in der Nacht zu Donnerstag ein 51-Jähriger, der sich gegen halb 2 Uhr morgens einer Sparkassen-Filiale in der Neustadt hinlegte. Trotz mehrfacher Aufforderung durch einen Sicherheitsmitarbeiter wollte er seinen Platz nicht verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten unterzogen den stark alkoholisierten und kaum ansprechbaren Brandenburger einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 3,57 Promille ergab.Da kein weiteres Vorgehen durch die Polizei von Nöten war, wurde die augenscheinlich hilflose Person an die Rettung übergeben.