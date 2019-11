Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Ein von der Polizei gesuchter 37-Jähriger hat sich seit einigen Tagen auf einem Campingplatz bei Wittstock versteckt. Die Beamten wurden am Mittwochabend von einem Zeugen darüber informiert, dass sich der Mann, der mit einem BMW unterwegs war, dort aufhält und ihm das seltsam vorkam. Eine Abfrage der Polizei im Auskunftssystem ergab, dass die Kennzeichen am BMW aus Hannover zur Fahndung ausgeschrieben waren. Im Inneren des Autos befanden sich Unterlagen eines 37-jährigen, der mehrfach durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau zur Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben war. Während der Überprüfung des Bungalows hörten die Beamten im angrenzenden Wald ein Knacken. Dort entdeckten sie dann auch den gesuchten 37-Jährigen. Er wurde zur Polizeiinspektion nach Neuruppin gebracht und heute in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.