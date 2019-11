Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ein junger Fußgänger wurde am späten Mittwochnachmittag an der Kreuzung von Post- und Bahnhofstraße in Falkensee angefahren und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist der 23-Jährige bei Rot über die Ampel gelaufen. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.