Schwedt (MOZ) Mann gerät im Drogenrauschvöllig außer Kontrolle

Mehrere Straftaten, begangen von einem 34-jährigen Schwedter, beschäftigen die Polizei der Oderstadt. Am 27. November ab 14 Uhr gingen aus dem Klinikum Anrufe ein, nach denen ein Mann im Haus außer Kontrolle sei, herumbrülle und Passanten attackiere. Dann meldete sich eine 83-Jährige bei der Polizei, der vor dem Krankenhaus von einem Mann das Fahrrad geraubt wurde. Der Täter habe ihr das Fahrrad gewaltsam entrissen, wodurch sie gefallen sei und sich verletzte, so die Schilderung der Frau. Da der Mann in beiden Sachverhalten gleich beschrieben wurde, lag der Verdacht nahe, dass es sich um dieselbe Person handelt. Bei ihrer Nahbereichsfahndung trafen die Polizisten dann schließlich auf den beschriebenen Mann, der auf dem soeben geraubten Fahrrad fuhr. Deroffensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Räuber verlor während der Kontrolle derart die Beherrschung über sich, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei wehrte er sich nach Kräften mit Tritten und Schlägen, die jedoch die Beamten verfehlten. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten dann Betäubungsmittel und Gegenstände für deren Konsum sowie eineTeppichmesserklinge. Ein hinzugezogener Arzt ordnete die Unterbringung in einem Krankenhaus an. Insgesamt wurden drei Anzeigen erstattet.