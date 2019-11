Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Memento e.V. ruft zwei Mal im Jahr Rathenower auf mit dem Kulturgärtnern den historischen Friedhof auf dem Weinberg zu pflegen. Nun möchte der Frauen und Männern, die sich am Kulturgärtnern beteiligt haben, mit einem gemütlichen Beisammensein am Donnerstag, 5. Dezember um 14.00 Uhr Dank sagen und lädt sie in das Torhaus ein. Zudem informiert der Verein, dass die Bibliothek im Torhaus ab sofort in den Wintermonaten nur dienstags von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet hat.