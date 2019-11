BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Dienstag, 3. Dezember, lädt die Stadt Brandenburg an der Havel interessierte Bürger zum nächsten Stadtteilforum ein. Thema ist erneut die Neugestaltung des Ufers am Silokanal im Stadtteil Nord. Der inzwischen vorliegende Planungsentwurf wird präsentiert und zur Diskussion gestellt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums, Prignitzstraße 43. Im Anschluss daran wird der Planungsentwurf vom 4. bis 20. Dezember 2019 in der Stadtteilbibliothek Nord ausgehängt. Meinungen und Hinweise zur Planung können vor Ort während der Öffnungszeiten der Stadtteilbibliothek schriftlich hinterlassen werden.