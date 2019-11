MOZ

Groß Schönebeck (MOZ) In ein Forsthaus in der Straße Am Lotzinsee in Groß Schönebeck sind Einbrecher offenbar in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Sie verschafften sich auch Zugang zu Nebengelassen und hinterließen Schäden und Chaos bei der Suche nach Wertgegenständen. Ob sie tatsächlich fündig wurden, ist noch unklar. Der Einbruch wurde der Polizei am Mittwochvormittag gemeldet.

In ein medizinisches Labor in Eberswalde ist in der Nacht zum Mittwoch ebenfalls eingebrochen worden. Ob die Eindringlinge, die sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße verschafft hatten, etwas gestohlen haben, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro.