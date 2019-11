MOZ

Seefeld (MOZ) Bei einem Unfall auf der B 158 sind am Donnerstagmorgen eine Frau lebensbedrohlich und ein Mann schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein aus Richtung Polen kommender Audi A6 bei Seefeld nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte sich mehrfach überschlagen. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Wagen in zwei Teile. Rettungskräfte brachten den Fahrer und seine Beifahrerin mit dem Rettungswagen und dem Hubschrauber in Krankenhäuser. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Identität der Insassen und zum Unfallursache.