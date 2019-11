Am 19./20.12. in Berlin

Jacqueline Westermann

Berlin (MOZ) Schon seit 22 Jahren fahren die roten Coca-Cola Trucks durch Deutschland und läuten für viele die Weihnachtszeit ein.

Auch dieses Jahr fährt der Konvoi durch Deutschland und macht in zehn verschiedenen Städten Halt. Am 21. November ging es in Herne los, am 4. Dezember stoppen die Trucks in Cottbus und das große Finale erwartet die Besucher am 19. und 20. Dezember in Berlin auf dem Mercedes-Platz.

Neben den Sattelschleppern ist auch in diesem Jahr die Weihnachtswelt mit allerhand Attraktionen dabei. Coca-Cola hat einige der Highlights dieser Erlebniswelt veröffentlicht. So können Groß und Klein auf Santa Claus treffen, um ein Foto mit dem Mann mit Rauschebart zu ergattern oder ihm den ein oder anderen Wunsch zuzuflüstern. Eine virtuelle Schlittenfahrt lässt die Besucherinnen und Besucher durch eine typische Winterlandschaft fahren und für den Fall der Fälle, dass am jeweiligen Tour-Stopp noch keine weißen Flocken durch die Lüfte wehen, ist auch gesorgt: In einer überdimensionalen Schneekugel können Schnappschüsse gemacht werden.

Die Coca-Cola Weihnachtstour 2019 im Überblick:

► 21. November: Herne 15 – 20 Uhr: Cranger Weihnachtszauber

► 25. November: Bad Kreuznach 15 – 20 Uhr: Kornmarkt

► 28. November: Metzingen 15 – 20 Uhr: Hugo-Boss-Platz

► 1. Dezember: München 15 – 20 Uhr: Olympiapark

► 4. Dezember: Cottbus 15 – 20 Uhr: Oberkirchplatz

►7. Dezember: Bernburg 15 – 20 Uhr: Oberer Karlsplatz

► 10. Dezember: Hann. Münden 15 – 20 Uhr: Rathausplatz

► 13. Dezember: Uelzen 15 – 20 Uhr: Parkplatz Herzogenplatz/Schuhstraße

► 16. Dezember: Lübeck 15 – 20 Uhr: Vorplatz Musik- und Kongresshalle

► 19./20. Dezember: Berlin 15 – 20 Uhr: Mercedes Platz

(Quelle: Coca Cola Deutschland)

Weitere Informationen gibt es unter www.coca-cola-deutschland.de.