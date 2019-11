© Foto: Marvin Koss via www.imago-images.de

René Wernitz

Premnitz (MOZ) Am frühen Mittwochabend verlor ein 83-jähriger Autofahrer unter bislang ungeklärten Umständen in der Friedrich-Engels-Straße in Premnitz die Kontrolle über seinen Renault Clio.

Der Wagen kam gegen 17.00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen abgestellten Toyota. Eine darin sitzende 34-jährige Frau und ihr 6-jähriges Kind wurden leicht verletzt und zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 83-jährige Unfallverursacher verletzte sich schwer, wie es seitens der Polizei heißt, aber nicht lebensbedrohlich. Die Autos mussten abgeschleppt werden