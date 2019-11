MOZ

Neuruppin Ein Sieger des Bundeswettbewerbs des Handwerks "Profis leisten was" kommt aus Neuruppin: Ricardo Schwarz ist Büchsenmacher-Geselle bei Büchsenmacher-Meister Fritz Engel in Bechlin.

Schwarz konnte sich zuvor den Landessieg beim Leistungswettbewerb der Handwerksjugend sichern. Als Gewinner vertrat er sein Gewerk beim Bundeswettbewerb. Ricardo Schwarz gehört zum festen Stamm in seinem ehemaligen Lehrbetrieb Engel. Der 20-jährige freute sich sehr über seine Platzierung, hätte er doch nie gedacht, so weit zu kommen, wie er der Handwerkskammer erklärte. Er entschied sich schon während der Schule bewusst dafür, ein Handwerk zu lernen. Schwarz schwankte aber noch, ob er Tischler oder Schmied werden soll. Der Beruf des Büchsenmachers war noch nicht in seinem Kopf verankert. Auf die Idee brachten ihn Freunde, die das Interesse des Hobbyjägers auf dieses Handwerk lenkten, erklärte er.

Als 15-Jähriger machte Ricardo Schwarz ein Praktikum an der Büchsenmacher-Schule in Suhl. Er bestand wenig später den Einstellungstest und begann seine Ausbildung in der thüringischen Berufsschule. Ein weiteres Praktikum führte ihn nach Brandenburg zurück. Büchsenmacher-Meister Fritz Engel übernahm den Lehrling Ricardo Schwarz. "Ohne ihn würden wir die Arbeit gar nicht mehr schaffen. Denn Mitarbeiter wie ihn zu finden, ist in unserem Gewerk nicht so einfach", so der Chef.

Ricardo Schwarz hat schon weitere Ziele fest im Blick: Eine Meisterausbildung steht auf seiner To-do-Liste und vielleicht irgendwann auch einmal die Selbstständigkeit.