Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Johannes hat noch keine drei Schritte in die Hennigsdorfer Filiale des dm-Marktes im Einkaufszentrum Ziel gesetzt, da verkündet er: "Es ist schön bei euch." Lange will sich der Dreijährige aber nicht aufhalten. An seine Mutter gewandt wünscht er sich: "Danach fahren wir mit der Rolltreppe."

Fröhlichkeit strahlt der Steppke aus Marwitz aus. Doch die kahle Stelle auf seinem Hinterkopf mit der Operationsnarbe kündet davon, dass der Junge eine sehr schwere Zeit hinter sich hat. Und noch ist für das Kind, das an einem Hirntumor erkrankt ist, nicht alles ausgestanden.

Oberhaveler helfen

An diesem Vormittag aber steht der eher still wirkenden Vivien Zeiske Überraschung und Freude ins Gesicht geschrieben. Johannes’ Mutter hatte gar nicht mitbekommen, dass in den Filialen von Hennigsdorf, Neuruppin, Oranienburg und Hohen Neuendorf Spenden für die Familie gesammelt wurden. Und von den Kuchenbasaren in Hennigsdorf und Neuruppin "habe ich erst aus dieser Zeitung erfahren", sagt sie. Über das Ergebnis der Spendenaktion sind auch Judith Herrmann und Thomas Kempf, die dm-Filialleiter von Hennigsdorf und Neuruppin, erstaunt. 3 736,72 Euro sind zusammengekommen. Dazu wird Johannes neben einem Adventskalender noch etwas in die Hand gedrückt: Ein Plüschtier mit einer Tafel Schokolade landet in seinen Armen. "Das hat eine Kundin für Johannes abgegeben", sagt Herrmann.

"Wir freuen uns, dass wir so tatkräftig unterstützt werden", ist Vivien Zeiskes erste Reaktion auf den Spendenscheck. Die Familie habe generell "mit so viel Hilfsbereitschaft nicht gerechnet". Natürlich kommt die Krankenkasse für die für Johannes notwendigen Operationen und Behandlungen auf. "Aber wir bekommen nur das Minimum bezahlt. Homöopathische Behandlungen gehören nicht dazu", erklärt die Mutter. Auch die Nebenkosten summieren sich. "Wir konnten Johannes ja nicht allein dahin schicken", verweist Vivien Zeiske auf die sechs Wochen dauernde Strahlentherapie in einer darauf spezialisierten Klinik in Essen. Da die Familie nicht für eineinhalb Monate zu viert in einem Zimmer des Krankenhauses leben wollte, hatten sich Zeiskes eine Ferienwohnung genommen. "Wir wollten mit Johannes aus dem Umfeld des Krankenhauses raus. Er sollte sich nach den Therapien wohlfühlen." Außerdem sollte ihr Sohn nachts nicht im Schlaf gestört werden, wenn sein kleines Geschwisterchen weine. Ohne all die Spenden vor allem aus Oberhavel und Neuruppin "hätten wir uns das Geld von unseren Eltern leihen oder einen Kredit aufnehmen müssen", erläutert Vivien Zeiske.

Ihr Sohn habe die Behandlungen gut überstanden. Seine Blutwerte würden mit jedem Tag besser. Daher hoffen Vivien und Mathias Zeiske, dass die Abschlussuntersuchungen Ergebnisse bringen, die für große Erleichterung sorgen. "Wenn dann alles gut ist, folgt Anfang Dezember die Operation, bei der Johannes der Katheter aus der Brust entfernt wird", schaut die Mutter nach vorn. Danach könne ihr Sohn auch wieder den Kindergarten besuchen. "Da ist der Ben", freut sich Johannes auf seinen besten Kita-Freund.

Adventszeit. Weihnachten steht vor der Tür. Vor einem Jahr war Familie Zeiske nicht nach Feiern zumute. "Es ist fast ein Jahr her, dass Johannes in der Kita umgekippt ist, einen Anfall hatte", denkt die Mama an den 5. Dezember vorigen Jahres zurück. Dieses Jahr stehen die Chancen gut, dass die Familie wieder ganz entspannt und fröhlich Weihnachten feiern kann. Mit einem Sohn, dem dank der Medizin fast so etwas wie ein neues Leben geschenkt wurde. Und viele Oberhaveler mit Herz haben auf ihre Weise geholfen.