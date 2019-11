Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Wenn das Thema "Energiecluster" auch einen eher schwammigen Eindruck macht und wenig mit den alltäglichen Herausforderungen zurzeit zu tun haben scheint: Klare Worte fanden mehrere Zehdenicker Unternehmer zur beschworenen Energiewende am Mittwochabend. Das größte Hemmnis seien dabei die Förderpolitik und vor allem die Bürokratie, um im Sinne einer energetischen Sanierung des Unternehmens an Drittmittel zu gelangen. So könne die Energiewende nicht gelingen.

Anlass war ein Treffen der Unternehmervereinigung Nord Oberhavel (UNO) im Sportlerheim Zehdenick. Norbert Gerth, der Vorsitzende der UNO, begrüßte die Gäste herzlich und verriet gleich zu Beginn, der nun folgende Vortrag zur Energie-Förderung in Brandenburg und die anschließende Diskussion drehten sich vor allem um das Thema Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) durch das Land. "Wir möchten in Zukunft ohne fossile Brennstoffe auskommen", betonte Norbert Gerth stellvertretend für die Mitglieder der UNO.

Wissen schnell weitergeben

Lennart Kehlenbeck, Projektmanager im Ressort Cluster Energietechnik der Wirtschaftsförderung Brandenburg, erläuterte schließlich, worauf es aus Sicht des Landes bei der Energiewende ankommt. Vor allem gehe es der Wirtschaftsförderung darum, das Wissen um neue Techniken, Verfahren und Produkte an die Firmenchefs vor Ort weiterzugeben. Und das auf Grundlage einer Innovationsstrategie, die gemeinsam mit Berlin realisiert werde, so Kehlenbeck.

Als Beispiele aus der Praxis nannte er Verfahren wie "Prozessabwärme" neu organisieren, was etwa bei Kraft-Wärme-Kopplung seit Jahren schon realisiert wird. Sogenanntes Smart Home-Bauen sowie Lobby- und Consultingarbeit für kleine und mittelständische Unternehmen im Sinne der Energiewende gehörten ebenso zu den Angeboten.

Als wichtige Innovation stellte Kehlenbeck die Nutzung von Wasserstoff-Brennstoffzellen heraus. Ein erster Probetrieb habe auf diesem Gebiet bereits mit der Heidekrautbahn stattgefunden.

Noch keine Ladesäulen

UNO-Chef Gerth lenkte das Augenmerk auf die mögliche Nutzung der vom Landkreis beaufsichtigten alten Mülldeponie in Zehdenick für Photovoltaik-Anlagen. "Der Landkreis zeigt sich bei diesem Thema aufgeschlossen", merkte er an. Was Teilnehmer der Runde zu der kritischen Anmerkung veranlasste, ob nicht schon längst auf Dächern zum Beispiel von kommunalen Gebäuden Solaranlagen hätten installiert werden können.

Überhaupt verschlafe man die Zeit, ärgerte sich ein Unternehmer. So sei es unverständlich, dass noch immer keine Ladesäulen für E-Autos zur Verfügung stünden. Und oft scheitere die energetische Sanierung des Unternehmens an dem Problem der Förderanträge.

"Der Aufwand, um an Fördermittel zu kommen, ist einfach zu hoch", wurde befunden. Bekräftigt wurde bei der Gelegenheit aber noch einmal, die UNO sei ein Gegner des Gasbohrens, da war sich die Runde grundsätzlich einig.