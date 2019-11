Heike Weißapfel

Hennigsdorf/Hohen Neuendorf (MOZ) Die eine dreht sich um die eigene Achse, bis sie auf dem Boden liegt. Die andere sinkt vor dem Spiegel in den Spagat. Eine weitere legt im Sitzen das gestreckte Bein lässig hinterm Ohr ab. Es ärgert Eyleen, Maria, Celina, Christina, Lena, Thabea, Hanna, Emily und die anderen Mädchen samt ihrer Trainerin Laura Gottlieb, wenn sie manchmal zu hören kriegen, Hiphop sei ja wohl kein "richtiger" Sport. "Wir sind keine Hüpfegruppe!", betont Eyleen für alle. "Hiphop ist sehr vielseitig." Das wird beim Zusehen schnell klar. Vielmehr stecken viel Kraft und Ehrgeiz hinter Lauras anspruchsvollem Training, viele Schritte und Bewegungen, die nicht nur in der Gruppe, sondern auch zu Hause und im Fitnessstudio weiter geübt werden. Denn die Choreografie muss am Ende sitzen. Doch wird dienstags ab 18 Uhr im Hennigsdorfer Stadtklubhaus auch viel gelacht, und die Gruppe sei wie eine zweite Familie. Dabei gibt es die Formation noch nicht so lange. Einige tanzen seit Kindertagen bei der Kessen Sohle. Andere stießen aus einem Hennigsdorfer Fitnessstudio vor einem guten Jahr dazu. Die erste Belohnung für die 14- bis 17-Jährigen war der Juniors-Pokal beim Müritz-Dance-Cup, jetzt wird auf das Barnimer Kinder- und Jugendspektakel im Februar hingearbeitet. Wer mal sehen möchte, wie leidenschaftlich, cool und präzise Hiphop-Tanzen geht, kommt am Sonntag zum Hohen Neuendorfer Adventsmarkt. Dort treten die Mädchen um 16 Uhr auf.