Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erst ein Schulterblick, dann den linken Arm rausstrecken, dann in die Mitte fahren und schließlich auch die andere Fahrbahn überqueren. So sollte das Linksabbiegen mit dem Fahrrad funktionieren. Doch die Praxis sieht meist anders aus: Der Arm geht raus, der Radfahrer fährt einfach bis zur Mitte, schließlich hat das Auto dahinter ja Bremsen und der Fahrer Augen. Und es sind nicht nur Kinder, die das Linksabbiegen nicht beherrschen. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Immer wieder kommt es zu schweren, manchmal sogar tödlichen Unfällen mit Radfahrern – auch in Eisenhüttenstadt. An den schrecklichen Zusammenstoß mit einem Lkw an einer Kreuzung an der Oderlandstraße, bei dem ein Junge in diesem Jahr sein Leben verlor, erinnern noch immer niedergelegte Blumen und Karten. Doch wie wird der Alltag für Radfahrer sicherer? Wo können Kinder und ältere Zweiradfans üben? In Eisenhüttenstadt gibt es dafür den Verkehrsgarten auf dem Gelände der Grundschule "Erich Weinert" an der Friedrich-Engels-Straße – mit Fahrbahnen, Ampeln, verschiedene Verkehrsschildern, aber ohne Autos oder Lastkraftwagen.

"Das ist eine super Sache", findet Simona Schmöche, Leiterin der Goethe-Grundschule. Die kommunale Bildungseinrichtung nutzt den Verkehrsgarten regelmäßig, denn Fahrradfahren steht in der dritten und vierten Jahrgangsstufe auf dem Lehrplan. Auf der Anlage finden Fahrradprüfungen und Übungsstunden statt. "Aber viele nutzen den Verkehrsgarten auch privat", weiß die Schulleiterin, die betont, dass die Schule auf die Hilfe der Eltern angewiesen sei. Längst nicht alle Erstklässler könnten schon Fahrradfahren. "Wir brauchen den Verkehrsgarten", sagt sie und verweist darauf, dass es vor allem für Kinder schwer sei, die Bewegungen auf dem Fahrrad zu koordinieren und gleichzeitig auf die Straßensituation und die Schilder zu achten. "Das muss man üben."

Die Goethe-Grundschule ist nicht die einzige Schule, die das Angebot nutzt. Das bestätigt Katrin Fiegen, Fachbereichsleiterin für Familie und Schule der Stadt Eisenhüttenstadt. Diese ist Träger des Verkehrsgartens. "Die regelmäßigen Nutzer des Verkehrsgartens sind die Grundschulen und Kitas der Stadt Eisenhüttenstadt und umliegende Gemeinden sowie auch Familien mit ihren Kindern", teilt sie mit. Die Stadt hat zur Betreibung eine Vereinbarung mit der GEM GmbH Eisenhüttenstadt geschlossen. Diese ist seit dem vergangenen Jahr zuständig und folgt damit dem Verein Bumerang. "Der Verkehrsgarten ist mit einer Stelle mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden besetzt. Zusätzliche Unterstützung gibt es durch zwei Teilnehmer mit Mehraufwandsentschädigung für je 20 Stunden in der Woche", erklärt Katrin Fiegen. Was laufende und geplante Projekte angeht, nennt sie die Radfahrausbildung und die Rollerschule für Kita-Kinder, die Fahrradmeisterschaften der Grundschulen sowie die Durchführung von Präventionsmaßnahmen in Bezug auf Unfälle mit Radfahrern im Straßenverkehr.

Auch Senioren sind willkommen

"Ja, wir haben auch Roller und ganz kleine Helme für Kita-Kinder", freut sich Bianka Angolini, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Gesellschaft für Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung (GEM). Bei der Arbeit mit den Kitas und Schulen stehe man in gutem Kontakt zur Polizei. Sogar im Winter werde der Verkehrsgarten bei Bedarf geöffnet. Das komme aber eher selten vor. Und neben Terminen, die Grundschulen der Stadt und der Region ausmachen können, sei der Mittwochnachmittag reserviert für Familien, die die Anlage privat nutzen möchten. In der Vergangenheit hat es dort auch schon Schulungen mit Senioren gegeben. Denn Unsicherheit auf dem Fahrrad ist nichts, was nur Kinder angeht. "Wir haben auch in diesem Jahr Angebote für Ältere unterbreitet, aber letztlich kam es nicht dazu", sagt die GEM-Chefin. Prinzipiell können sich Senioren aber immer melden. Sicher ist sicher.

Verkehrsgarten: Tel. 0176.45746205