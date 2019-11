Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Findet er nun statt oder nicht? Diese Frage treibt viele Neuruppiner derzeit um, wenn es um den Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt geht. Erst einmal die Antwort: Ja, er findet statt – sogar an insgesamt vier Tagen vom 12. bis zum 15. Dezember. Doch in dem offiziellen Flyer "Weihnachtliches Neuruppin", in dem das Stadtmarketing alle Veranstaltungen in der besinnlichen Zeit zusammengetragen hat, wird der Markt mit keinem Wort erwähnt.

Der Verein Neuruppiner Bilderbogen stellt den Weihnachtsmarkt alljährlich auf die Beine. Eine ähnliche städtische Veranstaltung gibt es nicht. Christian Juhre, Veranstaltungstechniker und selbst Vereinsmitglied, muss seit Tagen immer wieder Leute beschwichtigen, die ihn nach dem diesjährigen Weihnachtsmarkt fragen. Dass dieser im Flyer des Stadtmarketings nicht auftaucht, ärgert Juhre auch. Er hat aber fast damit gerechnet. Der Grund: Der Verein Neuruppiner Bilderbogen wollte gern, dass neben der Veranstaltungsankündigung selbst auch verzeichnet wird, wer den Markt organisiert. Doch damit sei das Stadtmarketing nicht einverstanden gewesen.

Vom Markt bis zum Konzert

Nun reihen sich in dem Flyer viele tolle Angebote in der Vorweihnachtszeit aneinander: Die Jugendkunstschule, der Klosterhof, das Fiddlers Inn und das Tasca – überall gibt es Märkte, Konzerte und mehr. Die Krangener laden zum Markt in historischem Gewand, die Musikschüler planen Auftritte, im Kornspeicher gibt es einen Adventsbasar. Schifffahrten auf der "Kronprinz Friedrich" werden ebenso erwähnt wie der Karwer Weihnachtsmarkt und die große Weihnachtswerkstatt in der Pfarrkirche. Oft ergeben sich die Organisatoren schon aus den jeweiligen Orten, an denen die einzelnen Veranstaltungen stattfinden. Das wäre im Fall des Weihnachtsmarktes auf dem Neuen Markt nicht der Fall gewesen, sagt Christian Juhre. Daher wollten er und die anderen Vereinsmitglieder, dass der Zusammenschluss "Neuruppiner Bilderbogen" erwähnt wird.

Eine Anfrage beim Stadtmarketing, was der Hintergrund des Ganzen ist, bringt nur begrenzt Licht ins Dunkel: "Mit allen Veranstaltern von weihnachtlichen Ereignissen in und um Neuruppin gab es im Vorfeld Abstimmungen zu der Veröffentlichung auf dem Flyer, so auch mit dem Veranstalter der Weihnachtsmarktes auf dem Neuen Markt", sagt Christian Ringleb vom Stadtmarketing. "Jeder dieser Veranstalter hatte die Möglichkeit, kostenfrei mit seiner Veranstaltung veröffentlicht zu werden. Der Info-Flyer ,Weihnachtliches Neuruppin 2019’ ist das Ergebnis dieser Abstimmung."

Keine Irritation gesehen

Dass es vielleicht etwas irritierend ist, dass einzig das Label des Stadtmarketings vorne auf dem Flyer prangt, von den Organisatoren der einzelnen Veranstaltungen aber nie die Rede ist, sieht Ringleb nicht. "Der Info-Flyer enthält sehr viele Informationen auf einen Blick. Wenn man zusätzlich bei jeder Veranstaltung den Veranstalter dazu geschrieben hätte, wäre er nach unserer Ansicht zu unübersichtlich beziehungsweise gar nicht umsetzbar."

Auf dem gesamten Flyer sei "nirgends das allgemeine Stadtmarketing Logo abgebildet, sondern ausschließlich das veranstaltungsspezifische ,Neuruppin Stadtmarketing Licht an!’-Logo", so Ringleb. "Es liegt uns fern, den Eindruck zu vermitteln von all diesen Veranstaltungen der Veranstalter zu sein", versichert er auf Nachfrage.