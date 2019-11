Potsdam (MOZ) Der "Kenia"-Koalition im Brandenburger Landtag steht zweifellos eine gewisse Schonzeit zu.

Dass sich das Dreier-Bündnis im Parlamentsalltag noch finden muss, leuchtet ein. Dennoch ist es gut und richtig, dass zumindest die Opposition drei Monate nach der Wahl bereits auf Betriebstemperatur ist und die Arbeit der Regierungsfraktionen kritisch begleitet. Das Für und Wider des gegen den Geist der Schuldenbremse verstoßenden Milliardenkredits muss im Parlament ergebnisoffen abgewogen werden. Die kostspielige Schaffung von 14 zusätzlichen Regierungsposten darf der Landtag ebenfalls nicht einfach so durchwinken.

Auch im Rückblick auf die Koalitionsverhandlungen kann man bislang den Eindruck gewinnen, dass es SPD, CDU und Grünen nur um das gemeinsame Geld geht, nicht um gemeinsame Politik. So treibt man nun den Finanzausschuss zur Eile, um schnell grünes Licht für die neuen Schulden zu bekommen. Gleichzeitig will man aber offenbar verhindern, dass die anderen Ausschüsse in der kommenden Woche zügig mit der Sacharbeit beginnen. Das ist kein gutes Signal an die Wähler und Steuerzahler. "Keine Lust aufs Regieren?", fragt die Linke völlig zu recht. Es ist jetzt an der Koalition, darauf die passende Antwort zu geben.