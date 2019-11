Alles wird schick gemacht: Viktor Woldova putzt am Donnerstag die Süßwarenbude des Schaustellerbetriebes Scheit aus Wittenberg, die an der Kirche steht. Dort werden heute Pfefferkuchen, gebrannte Mandeln und andere Leckereien verkauft. © Foto: Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Heute Nachmittag wird der "Müllroser Weihnachtszauber" eröffnet. Von 16 Uhr bis um 20 Uhr sind Besucher eingeladen zu ein paar besinnlichen, entspannenden Stunden. Noch völlig ohne Rummellärm und ohne laute Schlagermusik. Dafür leise, mit weihnachtlichen Klängen, Feuerschalen, Kunsthandwerk, sanftem Licht und dem besonderen Ambiente des Areals rund um die Kirche – eben so, wie ein richtiger Weihnachtsmarkt sein soll. Und wahrlich "zauberhaft". Am Sonnabend wird dann auch in seit Jahren bekannter Weise auf dem Marktplatz gefeiert.

Heute wird es heimelig

Der "Müllroser Weihnachtszauber" – er lockt traditionell immer am Vorabend des 1. Advent Hunderte Einwohner des Erholungsortes und Gäste aus dem näheren und weiteren Umland an. "Der Geruch von Lebkuchen und Glühwein, der Klang von Weihnachtsliedern, das freudige Lachen der Kinder – wieder ist die bekanntlich schönste Zeit des Jahres da", heißt es in der Ankündigung des Hauses des Gastes. Nach dem Erfolg im letzten Jahr, als die Veranstaltung erstmals schon am Freitagnachmittag begonnen hatte, werde der Weihnachtsmarkt "erneut durch eine gemütliche Einstimmung bei Feuerschein, Musik, Speis und Trank am Freitag ab 16 Uhr eingeleitet". Die Musiker des Duos "Saxo-Beatz" werden gemeinsam mit einer Sängerin weihnachtliche Melodien an der Kirche erklingen lassen – mit Saxofon, Keyboard und Gesang. Und weil das Ambiente auf dem Kirchplatz so besonders ist, findet dort heute erstmals auch die feierliche Eröffnung des "Weihnachtszaubers" statt, und zwar gegen 18 Uhr. Der Posaunenchor spielt auf, während Amtsdirektor Matthias Vogel, Bürgermeister Thomas Kühl und Pfarrer Matthias Hirsch die Gäste begrüßen. Bis um 20 Uhr können dann noch Glühwein, Bratwurst und Musik genossen werden.

Laute Schlagershow am Abend

Am Sonnabend werden ab 13 Uhr an zahlreiche Ständen weihnachtliche Speisen und Getränke, individuell gefertigte Handwerksarbeiten und anderes mehr angeboten. Auf der großen Bühne auf dem Marktplatz unterhalten unter anderem der Müllroser Musikverein und die junge Sängerin Sophia-Marie das Publikum. Zum ersten Mal präsentiert das Tanzensemble "kuz" aus Eisenhüttenstadt sein tänzerisches Können.

"Am Abend heizen dann die Schlagerstars Nicole Freytag und Marcus Christiansen zur Weihnachtsshow von Antenne Brandenburg den Gästen richtig ein", schreibt Katrin Thöse vom Haus des Gastes. Die Formation "Beauty & Fire" wird ihren beliebten Tanz mit dem Feuer ebenfalls auf dem Marktplatz präsentieren.

Rätselhaftes für Kinder

Auf der Kirchplatzbühne führt das Berliner Quartett "Viererlei" mehrmals eine bunte Weihnachtsshow mit Gesang, Spiel und Spaß auf. Vor allem Kinder wird die Waschbärenburg auf dem Rathaushof anziehen, dazu gibt es ein musikalisches Programm von "Frank von der Spree". In der Remise neben dem Haus des Gastes haben auch diesmal Kunsthandwerker ihren Platz und laden zum Mitmachen ein.

"Die Mitarbeiter des Hauses des Gastes haben für die kleinen Besucher ein Weihnachtsrätsel vorbereitet, welches die Kinder vom Weihnachtsmann oder direkt im Haus erhalten", kündigt Katrin Thöse an. Im Heimatmuseum können die Mädchen und Jungen eine weihnachtliche Spurensuche mit dem Wichtel Debora erleben. Es winken kleine Preise.

Wegen des Weihnachtsmarktes gelten umfangreiche Verkehrsänderungen und -einschränkungen.