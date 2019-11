Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Wunsch nach Fahrradboxen beschäftigt Pendler, die zum Bahnhof radeln, und politische Gremien der Stadt seit Jahren. Bereits 2008 hatte Anne Fellner, damals im Rathaus für Stadtentwicklung verantwortlich, sie für eine Freifläche im Zentrum vorgeschlagen. 2017 beauftragten die Stadtverordneten die Verwaltung, zu prüfen, wo sie im nördlichen Bahnhofsumfeld entstehen könnten. Doch mal verhinderten Platzprobleme, mal Fördermittel-Bedingungen die Umsetzung.

Nun könnten die Boxen in absehbarer Zeit errichtet werden. "Uns hat ein Fördermittelbescheid erreicht", teilte Kämmerin Melanie Brückner Mittwochabend im Finanzausschuss mit. Die Investitionsbank des Landes hat mitgeteilt, dass die Stadt 76 440 Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung erhält. Bei Gesamtkosten von 96 228 Euro müsste die Stadt 19 788 tragen. Da dies nicht im Haushalt stehe, benötige sie die Genehmigung für eine außerplanmäßige Ausgabe, sagte Brückner. Der Finanzausschuss stimmte dieser zu. Der Baubeginn muss laut Fördermittelbescheid bis 31. Mai 2020 erfolgt sein.

Dem Antrag liege das Angebot einer Firma zugrunde, heißt es in der Informationsdrucksache der Verwaltung. Dieses habe sich an einer Analyse orientiert, derzufolge 46 Boxen an den Standorten nördliche Fahrradabstellanlage (10), Mittelstraße (13), Fußgängerzone Eisenbahnstraße (20) und nördlicher Gehweg Eisenbahnstraße (6) Platz haben.