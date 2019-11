Seit Jahrzehnten einer der Anlaufpunkte in Beetz: Bolligs Bäckerei an der Chausseestraße steht nun leer. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Beetz (MOZ) Der Kahlschlag der Baumkronen wirkt niederschmetternd und ein wenig symbolisch. Er hebt die leeren Fenster der Bäckerei Bollig in Beetz zusätzlich hervor. Wer ins Ladeninnere blickt, sieht ausgeräumte Regale, eine verwaiste Theke und einen Spruch von Albert Schweitzer: "Der Mensch, den wir lieben, ist nicht mehr da, wo er war, aber überall, wo wir sind und seiner gedenken." Die Familie vom am 5. Oktober verstorbenen Bäckermeister Mike Bollig würdigt damit die Anteilnahme, die ihr seitdem entgegengebracht wurde. Mike Bollig wurde 55 Jahre alt. Wie es mit dem Geschäft weitergeht, ist nach wie vor ungewiss.

Die Familie möchte auf Nachfrage nicht über die Zukunft des Geschäfts reden. Verständlicherweise. Mit einem Gedenkverkauf vor wenigen Wochen hat sie sich von treuen Kunden verabschiedet. "Es ist ein großer Verlust für Beetz", sagt Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD). Von Interessenten, die das Geschäft übernehmen möchten, sei seit Wochen immer wieder die Rede. Er wisse aber nichts Konkretes.

Fred Plessow, Obermeister der Bäckerei- und Konditoreninnung Oberhavel, erinnerte an Mike Bollig als "Mann der Taten", als Macher und hilfsbereiten Kollegen. Plessow spricht von einem Bewerber aus Berlin. "Wie weit die Verhandlungen sind, weiß ich nicht." Er hofft auf eine Übernahme. Das individuelle Geschäft gehe im Landkreis so langsam verloren, sagt der Bäckermeister aus Teschendorf.

Trend geht zur Filialisierung

Knapp 11 000 Bäckereibetriebe gibt es laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks in der Bundesrepublik. Eine Zahl, die auf den ersten Blick keinen Grund zur Besorgnis auslöst. Sorgenfalten könnten erst entstehen, wenn die Relation vorliegt: Vor 60 Jahren gab es rund 55 000 Handwerksbäcker im alten Bundesgebiet. Kleine Geschäfte finden oft keine Nachfolger. Plessow geht davon aus, dass sein Handwerk eines nicht allzu fernen Tages aussterben könnte. Vom flächendeckenden Bäckereisterben wollen viele in seinem Berufsstand nicht reden. Der Trend geht eher zur Filialisierung.

Wenn über Bäcker im Landkreis gesprochen wird, fällt zwangsläufig ein Name: Plentz. Ende Juli eröffnete Schwantes Bäckermeister in Oranienburg seine siebte Filiale in Oberhavel. Sein Name taucht auch in Gesprächen immer wieder auf, wenn es um die Nachfolge von Bollig geht. "Als Bäckerkollege hat mich die Nachricht von seinem Tod enorm betroffen", sagt Karl-DietmarPlentz auf Nachfrage. 1989 übernahm er den Betrieb in Schwante von seinem Vater. Mit Mike Bollig habe er sich zur gleichen Zeit selbstständig gemacht. "Wir sind eine Altersklasse. Er ist ein echter Wegbegleiter gewesen. Wir haben bei regionalen Aktivitäten Seite an Seite gestanden", findet er würdigende Worte für Mike Bollig, der nicht nur für sich gearbeitet habe. "Er hat für uns Kollegen mitgearbeitet." Mike Bollig war als Arbeitstier bekannt, als jemand mit Ecken und Kanten.

Der Familie habe Plentz nicht nur seine Anteilnahme ausgesprochen. "Wenn sie meine Hilfe benötigen würde, in welcher Form auch immer, wäre ich gesprächsbereit." Weitere Aktivitäten habe es nicht gegeben. Plentz’ Worte sind eine Antwort auf die Frage, ob er vorgehabt habe oder vorhat, die Bäckerei zu übernehmen, den Standort weiter mit Leben und Brotgeruch zu erfüllen. "Ein klares Interesse oder auch ein Angebot, die Bäckerei zu übernehmen, gab es zu keinem Zeitpunkt", sagt Karl-Dietmar Plentz, in den sicherlich nicht wenige ihre Hoffnung gesetzt hatten.

"Es gab bestimmt ein Dutzend Anfragen, ob wir uns vorstellen könnten, den Beetzern zu helfen." Auf einer Teamleiterrunde der Schwanter Bäckerei sei die Situation besprochen worden: "Wir haben gesagt, dass wir keinen Schritt unternehmen, hier etwas zu tun", stellt Plentz noch einmal klar. Aber sein Hilfsangebot galt auch den Mitarbeitern von Mike Bollig. Eine Konditorin habe von Plentz ein konkretes Angebot bekommen. "Sie war sehr zurückhaltend und hat am Ende auch eine andere Option gefunden."

Attraktiv für Kleinunternehmer?

Die Option, frische Brötchen und Kuchen zu bekommen, liegt für die Beetzer nun in der Kernstadt Kremmen. Oder in Radensleben. Ab und zu fährt noch ein mobiler Backstand durch den Ort. "Ein Dorf ohne Bäcker", sagt Peter Winkler mit einem resignierten Seufzer. Das hätte er sich nicht vorstellen können. Vor allem die Personalsuche gestaltet sich im Handwerk alles andere als einfach. Selbst das idyllisch gelegene "Café am See" in Beetz hat mit der Personalsuche zu kämpfen. Die Köchin ist über 60 und geht bald in Rente.

Dem Dorf geht es gut, die Gemeinschaft funktioniert. Es gibt eine Schule, einen See, dessen Strand immer attraktiver wird, das Hotel und Spa Sommerfeld ist direkt angeschlossen. Doch wie attraktiv ist das für Kleinunternehmer? Für die geschlossene Arztpraxis von Botho Schneider fand sich bis heute kein Nachfolger. Auch die Bäckerei dürfte es schwer haben. Mit Mike Bollig habe die Kommune einen engagierten Unternehmer verloren, "der sich nicht nur für sein Handwerk engagierte, sondern auch stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte verschiedener Vereine und Institutionen hatte", teilte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) in seinem Kondolenzschreiben mit.