Jens Sell

Erkner (MOZ) Die Nachricht kam am Donnerstagmittag wie ein Paukenschlag: Der Vorsteher des Wasserverbandes Strausberg–Erkner, Henner Haferkorn (57), steht für eine vierte Amtszeit ab April 2020 nicht mehr zur Verfügung.

Er gehe "zum Ende seiner Amtszeit am 31. März 2020 in den wohlverdienten Ruhestand", teilt WSE-Sprecherin Sandra Ponesky mit. Haferkorn hatte seinen Entschluss den Mitgliedern der Verbandsversammlung am Mittwochabend im nichtöffentlichen Teil der Sitzung mitgeteilt.

Sein gesamtes Berufsleben habe Henner Haferkorn beim Wasserverband gearbeitet, 25 Jahre dabei als Vorsteher, sagt die Sprecherin. Der Diplom-Ingenieur für Siedlungswasserwirtschaft übernahm 1995 zunächst als amtierender Vorsteher, bevor er am 25. März 1996 offiziell zum Verbandsvorsteher des WSE gewählt wurde.