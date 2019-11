Berlin (NBR) Bei der CDU wird derzeit schwer geschuftet: Auf den "Arbeitsparteitag" in Leipzig folgte nun ein "Werkstattgespräch" in Berlin.

Fleißig sind sie also, die Christdemokraten – und das Thema Dienstpflicht lohnt die Debatte allemal. Noch vor der Abwägung von Für und Wider sei allerdings die Frage erlaubt, ob sich die Angelegenheit nicht prima für den gerade beendeten Parteitag geeignet hätte. Inhaltlich war das Treffen in Leipzig nämlich nicht gerade überfrachtet, um es höflich auszudrücken.

In Wahrheit war die CDU vergangenes Wochenende allerdings mit der Machtfrage vollends ausgelastet, jede politische Debatte wäre deswegen vor allem am AKK-Zustimmungs-Barometer gemessen worden. Auch mit dem Thema Dienstpflicht ist Kramp-Karrenbauer eng verwoben, es war einer ihrer ersten Aufschläge als Generalsekretärin. Nun diskutiert die CDU also – und das ist gut. Denn mehr junge Menschen dazu zu bringen, ein paar Monate oder auch ein ganzes Jahr bei der Feuerwehr, in der Altenpflege oder als Umweltschützer zu verbringen, ist ein sinnvolles Ziel. Gerade für eine Partei, die viel Stolz auf das C in ihrem Namen zeigt.