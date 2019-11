MOZ

Seelow (MOZ) Am Seelower Bahnhof haben die Sanierungsarbeiten an der Bauhülle – Fenster, Türen, Dach, Fassade und Abriss — begonnen. Für die Schaffung von Erinnerungsstätten in Seelow, Küstrin und Sonnenburg stehen EU-Fördermittel in Höhe von 3,8 Millionen Euro bereit. "Seelow ist dabei der Lead-Partner", erklärt Bauamtsleiter Jörg Krüger. Das heißt, dass die Stadt die Abrechnung und Koordination aller Vorhaben in den Händen hat. Im Seelower Bahnhof soll in der unteren Etage künftig ein Museum eingerichtet werden, das sich der zivilen Seite des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen widmet. Da die Kostenplanung vor zwei Jahren erfolgte, ergeben sich für die Stadt zusätzliche Herausforderungen. Die Preise sind um mehr als zehn Prozent gestiegen, die Fördersumme nicht.

Auch das Thema Material habe für Probleme gesorgt, erläuterte Krüger. Die Hülle bleibt als Klinkerbau erhalten, muss aber repariert werden. Steine im Reichsformat und mit der zum Gebäude passenden Farbgebung seien rar. Für weitere Baulose wurden am Mittwoch die Aufträge verteilt. Der Zugang zum Bahnsteig ist gewährleistet.