Schultheatertag in Seelow: Schüler der "Schule am Wald" Worin haben am Donnerstag im Kulturhaus Seelow ihre erste Vorstellung 2019 gegeben. Zweit- und Viertklässler begeisterten das vorwiegend junge Publikum mit ihrem Stück "Der kleine Angsthase". © Foto: Arnold Ille

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Das Konzept ist auch in diesem Jahr aufgegangen: Die Schüler der "Schule am Wald" haben bei ihrem 24. Schultheatertag am Donnerstag Vormittag die Zuschauer im voll besetzten großen Saal des Seelower Kulturhauses begeistert. Die rund 85 Darsteller aus elf Klassen der Woriner Förderschule haben in fünf kleinen Stücken und sogar beim Umbaupausen-Füllen mitreißende Lieder gesungen, in tollen Kostümen getanzt und herzerweichende Geschichten erzählt.

Das Publikum wird mitgerissen

Zum Beispiel die Geschichte von der kleinen Lotta – wunderbar gespielt von Thoran aus der 3. Klasse – die sich langweilt und von ihrer Mutter an die frische Luft geschickt wird. Dort findet sie Freunde, mit denen sie den Wald entdeckt, Fußball spielt und Rad fährt. Und das zu poppiger Musik wie "Lollipop". Die Mädchen und Jungen im Publikum sangen und schwangen begeistert mit.

Rund 400 Grundschüler und Kita-Kinder aus der Region zwischen Manschnow, Dolgelin, Müncheberg und Bad Freienwalde, aber auch angehende Erzieher und Sozialassistenten aus dem Frankfurter Oberstufenzentrum saßen als Zuschauer im Saal. Zur heutigen Vorstellung werden noch einmal rund 340 Besucher erwartet, vorwiegend Eltern, Großeltern und Geschwister der jungen Darsteller.

Seit dem Beginn des neuen Schuljahres haben die Woriner Förderschüler mit ihren Lehrern und Betreuern am Programm gearbeitet, besonders intensiv nach dem Ende der Herbstferien, berichtet Schulleiter Bernd Felgentreu. Er hat nach der Begrüßung der Gäste die Moderation des Theatertages an Lea, Nicky und Jonathan aus der 12. Klasse abgegeben. Die machten ihre Sache genauso gut wie die "Pausen-Füller" aus der 11. Klasse.

Kaum zu glauben, wie diese mit wenig Staffage und auf engstem Raum vor dem Vorhang für mitreißende Stimmung sorgten – ob beim "Trommelfeuer" auf Gummibällen, beim Schwarzlicht-Spiel oder als Jodler zu "Hulapalu".

Einbezogen wurden fast alle der geistig und/oder körperlich beeinträchtigen Woriner Schüler. Und sei es, dass sie, wie im Stück der Zweit- und Viertklässler vom kleinen Angsthasen, als Fuchs im Rollstuhl über die Bühne geschoben wurden. Oder sie tanzten zum Lied "Komm wir malen eine Sonne" auf dem Arm eines Betreuers mit.

Dass der Theatertag neben dem Ohren- auch zum Augenschmaus wurde, daran hatten die erneut wunderhübschen Bühnenbilder, Kostüme und anderen Requisiten großen Anteil. Sie sind auch diesmal in der Schule "Am Wald" selbst hergestellt worden.

Marvin rezitiert Goethe-Gedicht

Neben einem großartigen Erlebnis sind den Zuschauern im Saal fast nebenbei eine ganze Reihe guter Werte und Maßstäbe vermittelt worden. So haben im Stück der Sechst- und Siebtklässler, das in der afrikanischen Savanne spielte, die Giraffen und Zebras ihre gegenseitigen Vorurteile auf der gemeinsamen Suche nach verlorenen Kindern überwunden. Der kleine Angsthase wird zum Helden, als es um die Rettung seines Bruders vorm Fuchs geht. Und die "Zauberlehrlinge" aus der 7b (großartig: Marvin, der fast das ganze Goethe-Gedicht auswendig rezitierte!) haben manchem vielleicht mehr Lust auf Literatur gemacht.

In der großen Pause bildeten sich am Adventsbasar der Woriner Schule Schlangen. Keks-Päckchen und weihnachtliche Keramik gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln. Der Erlös kommt den Schülern zugute.