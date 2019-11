Wolfgang Raktin

Heckelberg (MOZ) Heckelberg-Brunow. Der Adventsbasar der Grundschule "Auf der Höhe" in Heckelberg am Donnerstagnachmittag war ein voller Erfolg. Pünktlich um 15.30 Uhr wurden die Pforten der Schule geöffnet. Großeltern, Eltern, Verwandte und Freunde strömten in die Aula. Zuerst sangen die Kruger Spatzen vom Schneefall, Schneemann und Nikolaus.

Schüler der ersten bis sechsten Klassen haben mithilfe der Eltern die ganze Woche über gebastelt, berichtete Sieglinde Hahn, stellvertretende Schulleiterin. Sie hatte mit ihren Assistenten Felix und Skadi den Basar eröffnet und die Gäste begrüßt. Eltern beaufsichtigten die Schüler, als sie kleine Engel bastelten, nähten, Adventskränze banden und Vogelhäuschen bauten. Andere Kinder backten Plätzchen, tauchten Äpfel sowie Weintrauben in Schokolade und bereiteten Kartoffelsalat zu. Hausmeister Christian Kern trug auch zum Gelingen der Adventsfeier, indem er den Feierabend opferte. Eltern brachten Kuchen mit, der Schulverein backte Waffeln.