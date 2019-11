jk

Ortsmarke Im Oktober wurden Komparsen für einen Kriminalfilm von Regisseur Detlev Buck gesucht, für den derzeit auch Aufnahmen in Oderberg stattfinden. Gesucht wurden auch Feuerwehrleute und ein Chor. Gesucht wurde nach ganz normalen Leuten, die man auch jederzeit auf der Straße treffen könnte. Einzige Voraussetzung war, dass sich die Komparsen vor der Kamera völlig selbstverständlich verhalten können. Beim Chor kommt die Gesangsbegabung natürlich noch dazu. Das Casting ist inzwischen abgeschlossen, die Komparsen für die einzelnen Szenen offenbar gefunden.

Am 19. Dezember wird es nun ernst für die Komparsen. Nach der Auswahl und der Kostümprobe findet an diesem Tag nämlich der Dreh in der Kirche in Oderberg statt, wie die Produktionsfirma DCM mitteilt. Die Kirche biete eine besonders schöne Atmosphäre, so hoffen alle Beteiligten auf schöne Aufnahmen. Also dreimal über die Schulter spucken und toi, toi, toi.