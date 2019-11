Ethan Laird (l) von Manchester United verliert den Ball an Absal Beissebekow vom FK Astana. © Foto: Stas Filippov/AP/dpa

Die Spieler von KAA Gent feiern mit den Fans den Einzug in die Zwischenrunde. © Foto: Jasper Jacobs/belga/dpa

DPA

Berlin (dpa) Neben dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg haben auch Gruppenrivale KAA Gent sowie Sporting Braga, die Wolverhampton Wanderers und AZ Alkmaar vorzeitig die Zwischenrunde der Europa League erreicht.

Gent erkämpfte sich beim AS Saint-Etienne ein 0:0 und liegt damit in Gruppe I weiter einen Zähler vor den zweitplatzierten Wolfsburgern. Saint-Etienne kann als Dritter nicht mehr das Spitzenduo einholen.

In Gruppe K schafften Braga und Wolverhampton durch ein 3:3 (1:3) im direkten Duell jeweils das Weiterkommen. Braga liegt nun sieben, die Wolves sechs Punkte vor dem Tabellendritten Slovan Bratislava, der bei Besiktas Istanbul 1:2 (1:0) verlor. Alkmaar machte durch ein 2:2 (0:2) gegen Partizan Belgrad das Weiterkommen in Gruppe L perfekt. Als Gruppenerster hatte Manchester United bereits nach dem vierten Spieltag die Zwischenrunde erreicht. So blieb die 1:2 (1:0)-Niederlage des englischen Rekordmeisters bei FK Astana folgenlos.