Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Morgen absolvieren die Oderstädter Landesliga-Fußballer ihr letztes Punktspiel der Hinrunde und des Jahres, denn die zwei im Dezember angesetzten Partien wurden bereits vorgezogen und auch gewonnen(4:1 gegen SV Babelsberg II und 3:0 beim SC Oberhavel Velten).

Die Schwedter (28 Punkte), als Tabellenzweiter mit einem Zähler Rückstand auf den Führenden SV Zehdenick, reisen zum FSV Babelsberg, der an zehnter Stelle steht (17). Von der Papierform her eine lösbare Aufgabe, aber der FC Schwedt hat immer noch mit schmalem Kader aus unterschiedlichen Gründen zu kämpfen und muss deswegen wieder mit einer "Rumpftruppe" losfahren.

Aber was macht der FC Schwedt in der spielfreien Zeit? Die Adventszeit genießen und mehr mit der Familie unternehmen? "Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Der Trainingsbetrieb läuft normal weiter", bestätigte Uwe Zenk. Den nächsten fußballerischen Einsatz hat die Elf von Trainer Tomasz Lapinski und Uwe Zenk am 27. Dezember unterm Hallendach, wenn sie beim Masters des Fußballkreises Uckermark antritt.

Landesklasse Nord

Hier kommt es am drittletzten Spieltag der Hinrunde zu zwei Uckermark-Derbys. Der Angermünder FC (Landesliga-Absteiger) empfängt Blau-Weiß Gartz. Der AFC steht im 15-er Klassement auf Rang 11, hat durch drei Siege und fünf Unentschieden (bei drei Niederlagen) erst 14 Zähler auf dem Konto. Grund dafür ist auch eine personelle Umstrukturierung im Team. Die Offensive wirkt einfach noch zu blass. Gegen den SV Blau-Weiß Gartz (Platz 7), der um vier Punkte besser dasteht, wird eine heiße Partie erwartet.

Der Schönower SV (Platz 8/16 Punkte) hat die Einheit aus Grünow zu Gast (15./4 Punkte), die zuletzt den ersten Saisonsieg einfuhr, aber immer noch das Schlusslicht ist.

Ein schweres Los hat der VfB Gramzow (4./20 Punkte) gegen die Oranienburger Reserve, die momentan an der Spitze steht (26 Punkte). Schwierig deswegen, weil die Stürmerqualitäten zuletzt zu wünschen übrig ließen. Beide Teams haben zwölf Spiele absolviert. Mit einem Sieg würde der Abstand zwischen beiden auf drei Zähler schrumpfen. Aber zwischen den beiden Teams steht ja noch Schorfheide Joachimsthal auf Platz 3 (21) mit einem Spiel weniger und der Birkenwerder BC (2.), der aus 12 Spielen 24 Punkte hat und mit Ron Haß einen effizienten Stürmer besitzt. Von den 41 BBC-Toren erzielte er allein 26 und steht damit oben in der Torschützenliste (gefolgt von Moritz Fedder aus Joachimsthal (18) und Nico Wendlandt aus Gartz (12.).

Victoria Templin (9./15 P.) muss bei den punktgleichen Falkenthaler Füchsen antreten (10.). Alle Teams spielen um 13 Uhr.