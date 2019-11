Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Die Ausgangssituation für den FC Strausberg vor dem Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen die TSG Neustrelitz hat sich, betrachtet man die Vorwochen, nicht entscheidend verändert. Die Strausberger brauchen weiterhin jeden Punkt. Am Freitagabend kommt zum letzten Heimspiel im Kalenderjahr 2019 nun auch nicht gerade ein Leichtgewicht der Liga in die Energie-Arena.

Neustrelitz ist derzeit Fünfter in der Tabelle. Was allerdings auffällt, die TSG ist nicht gerade eine Offensivmacht, zumindest aus dem Bereich der Spitzenmannschaften der Liga. Das werden die Verantwortlichen beim FC Strausberg gesehen haben. "Neustrelitz spielt sehr diszipliniert und ist im Abschluss äußerst diszipliniert", weiß Strausbergs Trainer Oliver Richter zu berichten, der die Mannschaft beobachtet hatte.Doch viel wichtiger ist natürlich, dass der FCS selbst die Tore schießen muss. Und genau das bleibt weiterhin das große Problem der Mannschaft. Immer wird dem Team von Trainer Oliver Richter eine gute Leistung bescheinigt, aber ... "Ich sehe das ein bisschen anders. Wir hatten in vier Ligaspielen infolge keinen Treffer erzielt. In den jüngsten drei Partien trafen meine Männer jeweils. Also ist doch die Tendenz deutlich eine andere."

Elfer entscheidet das Spiel

Recht hat er, denn in Ludwigsfelde hat der FCS gut gespielt und war auch ganz klar dran am Erfolg. "Dass dann der Schiedsrichter mit seinem Elfmeterpfiff einen Fehler gemacht hat, machte unser Spiel kaputt. Zwei weitere individuelle Fehler brachten uns dann endgültig auf die Verliererstraße", sagt Oliver Richter, der sich auf das Spiel am Freitagabend freut. "Das ist immer etwas Besonderes unter Flutlicht zu spielen." Eventuell kann er dadurch auch die Gelegenheit nutzen, sich gleich den nächsten Gegner anzusehen. Der Charlottenburger FC Hertha 06 spielt am Sonntag bei Tasmania Berlin.

"Wir haben auch diesmal wieder einige Aufstellungssorgen. Sicher ist, dass unser kreativer Mittelfeldspieler Kaan Bektas nach fünfter Gelber Karte fehlen wird." Auch im Sturm muss Richter umstellen.