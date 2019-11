Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) In den vergangenen Jahren waren es zwölf farbenfrohe Fotografien, die als Wandkalender Hennigsdorfer Schönheiten in die Wohnzimmer brachten. In diesem Jahr hat das Stadtmarketing die Wende ins Schwarz-Weiße vollzogen. Mit dem Kalender für 2020 kann zurückgeschaut und teilweise längst Verschwundenes wiederentdeckt werden.Auf dem März-Blatt wartet zum Beispiel am Postplatz eine Straßenbahn auf ihre Abfahrt. Das Bild aus dem Jahr 1937 verrät auch, wohin die Reise geht: "Bahnhof Spandau-West." Wo einst die Hennigsdorfer in sommerlicher Hitze Abkühlung suchten, verraten das Mai- und das Juli-Blatt. Sowohl die Badeanstalt an der Havel als auch das Freibad am Waidmannsweg sind längst verschwunden.

Ein ungläubiges Schmunzeln dürfte manchen entfahren, die im April auf eine Aufnahme der Fontanestraße aus dem Jahr 1968 schauen: Weit und breit ist nur ein Trabi der zweiten Generation zu sehen. Mehr Verkehr musste die heute viel befahrene Straße damals nicht ertragen.

Der Schwerpunkt des Kalenders liegt klar in Ansichten aus vier Jahrzehnten DDR. Gleich vier Aufnahmen zeigen die eher Tristesse ausstrahlenden Neubaugebiete aus damaliger Zeit. Andererseits: So manches Foto dürfte alte Erinnerungen wecken. Oder weiß noch jemand, wo die Filiale der Jugendmode in Hennigsdorf untergebracht war? Das November-Kalenderblatt lüftet das Geheimnis.

Der Hennigsdorfer Fotokalender im Längsformat beinhaltet übrigens auch schon die Daten einiger Feste und Konzerte des kommenden Jahres. Zu haben ist er für 3,95 Euro in der Stadtinfo am Rathaus.