Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Der große Ansturm ist längst vorüber. Asylbewerber leben in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen, lernen Deutsch, manche arbeiten schon. Das Durcheinander der ersten Zeit hat sich gelegt. Doch so richtig angekommen sind viele Ausländer in der Uckermark noch nicht. Es mangelt an Sprachabschlüssen. Das Zurechtfinden in einer komplizierten Gesellschaft wie Deutschland gelingt schwer. Verbindungen zur einheimischen Bevölkerung fallen eher spartanisch aus. Und Vorbehalte, Beschimpfungen sowie deutliche Ablehnung gehören zur Tagesordnung.

Leben auf eigenen Füßen

"Vieles könnte leichter laufen", meint die neue Integrationsbeauftragte der Uckermark Tamara Gericke. Sie weiß aus jahrzehntelanger Arbeit mit Asylbewerbern, welche Probleme es gibt, Menschen mit so unterschiedlichen Wurzeln mit den deutschen Verhältnissen vertraut zu machen, Arbeit zu besorgen, ein Leben auf eigenen Füßen zu führen. Tamara Gericke ist erst wenige Wochen im Amt, hat sich einen Überblick verschafft in Städten, Dörfern und Ämtern. Ihr Fazit nach so kurzer Zeit: "Jeder macht seins. Überall gibt es Helfer, Akteure, Beratung. Es ist aber noch nicht gelungen, alle Strukturen zu vernetzen. Es gibt ein Nebeneinander, kein Miteinander. Da verpufft viel Energie. Sogar Konkurrenzverhalten lässt sich erkennen."

So gibt es Fälle, bei denen gleich drei Fach- oder Beratungsstellen in einer Familie arbeiten. Unabgestimmt. In anderen Familien mit dringendem Bedarf hat sich dagegen seit Jahren überhaupt niemand sehen lassen, weil Daten fehlen. Heftige Probleme gibt es bei der Berufsschulpflicht, beim Übergang zur Lehre oder zum Studium, auch bei Sprachabschlüssen. "Wir müssen herausbekommen, warum die Betreffenden nicht zur Schule erscheinen", sagt Tamara Gericke. "Wenn wir mit den jungen Leuten nicht reden, verschwinden die Richtung Berlin. Das wollen wir nicht."

Nach ihrer Einschätzung ist die soziale Integration von Asylbewerbern in der Uckermark gelungen. Unterkünfte, Schulbesuche, Asylverfahren – all das funktioniert inzwischen reibungslos. Vielleicht sogar besser als anderswo. Doch die eigenen Strukturen greifen nicht, wenn es komplizierter wird, wenn es um Job oder Ausbildung, um Anerkennungsverfahren oder gar gesellschaftliches Engagement geht. "Wir haben auch der einheimischen Bevölkerung das Versprechen gegeben zu versuchen, so viele Geflüchtete wie möglich in Arbeit zu bringen."

Monitoring im Aufbau

Die Kreisverwaltung will jetzt ein Flüchtlingsmonitoring starten. Es geht darum festzustellen, welche Menschen in welcher Situation sind. Wer hat Arbeit, wie sind Bildungsstand und soziale Anbindung, welche Probleme gibt’s in der Familie? Das alles soll über Interviews und Fragebögen erfasst werden und eine Datengrundlage bilden. Dann müsse geprüft werden, was nötig ist und ob es andere Strukturen geben muss.