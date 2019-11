Haben Sie schon umgerüstet? Elke Weißenfels (68) aus Berlin: "Ich war am Donnerstag zum Reifenwechsel. Ich lasse das jedes Jahr wetterabhängig zwischen Ende Oktober und Ende November machen. Manchmal fahre ich mit meinem Mann im Winter auch in die Berge." © Foto: Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Das milde Wetter der vergangenen Wochen lässt nicht unbedingt an den nahenden Winter denken. Nächte mit Frost waren bisher so gut wie Fehlanzeige. Die allermeisten Autofahrer in der Region denken aber offenbar trotzdem vorausschauend.

"Die Reifenwechsel-Saison ist bei mir pünktlich im Oktober losgegangen, so wie jedes Jahr ", sagt André Engert vom Fürstenwalder Reifenservice in der Neu Zittauer Straße in Erkner. "Die ersten Reifen habe ich noch mit kurzen Ärmeln gewechselt", ergänzt er schmunzelnd. Jetzt sei er weitgehend durch, es kämen nur noch "Nachzügler" – wie zum Beispiel am Donnerstag Elke Weißenfels aus Berlin-Rahnsdorf, eine Stammkundin von Engert.

"Wer sich jetzt noch meldet, hat den Vorteil, dass er schnell noch einen Termin bekommt", sagt Engert. Seine Empfehlung ist aber, auch bei anhaltend milder Witterung nicht so lange zu warten. "Wenn die Temperaturen unter sechs Grad Celsius sinken, fährt man besser mit Winterreifen", sagt er. Denn Winterreifen hätten nicht nur ein anderes Profil, sondern bestünden auch aus einer anderen Gummimischung. "Sommerreifen werden hart, wenn es zu kalt wird", erläutert Engert.

Sein Kollege Tino Hohmann, Kfz-Meister beim Premio Reifen & Autoservice in der Langewahler Straße in Fürstenwalde, nennt sogar eine Grenze von acht Grad Celsius, unter der Winterreifen vorzuziehen seien. Die Reifenwechsel-Saison sei dieses Jahr "ein bisschen später" losgegangen als sonst, aber auch bei ihm kommen jetzt nur noch einige wenige Verspätete. Am Donnerstag wechselte Hohmanns Kollege Jens Glinke bei einem Porsche Cayenne die Räder.

Auch beim BHV Kfz-Service im Storkower Kranichweg hieß es am Donnerstag, die Reifenwechsel-Saison sei so gut wie beendet. Fast alle Kunden hielten sich an die Richtschnur "von O bis O", also im Oktober auf Winterbereifung umzustellen und um Ostern dann wieder auf Sommer umzurüsten. André Engert vom Reifenservice in Erkner sieht unter gewissen Umständen auch Ganzjahresreifen als eine Alternative. "Wer wenig fährt und nicht nachts, kommt in unseren Breiten auch damit gut zurecht." Bei einer Reise in die Berge empfehle er aber auf jeden Fall Winterreifen.

Wer vor dem Wintereinbruch nicht nur die Reifen wechseln will, dem empfiehlt Tino Hohmann von Premio in Fürstenwalde einen Fahrzeugcheck, bei dem die Batterie, die Flüssigkeitsstände, der Frostschutzgehalt, die Räder, die Bremsen, die Lenkung und die Lichtanlage kontrolliert werden.

Feuchtigkeit im Auto vermeiden

Und wenn beim ersten Start am Morgen die Scheiben von innen beschlagen oder gar vereist sind? "Dann befindet sich zu viel Feuchtigkeit im Wagen", sagt Hohmann. Damit dass nicht passiert, müsse die Klimaanlage auf Automatik gestellt werden. Passiert es trotzdem, sei möglicherweise der Innenraumfilter verstopft. "Und man sollte aufpassen, dass zum Beispiel nicht eine Wasserflasche auskippt", ergänzt er.